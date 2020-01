Trolljägerin Spiess-Hegglin durfte Daten weitergeben

Jolanda Spiess-Hegglin stellte dem Soziologischen Institut der Universität Zürich Daten von Personen zur Verfügung, die sie auf Social Media mit Hasskommentaren eingedeckt hatten und dafür verurteilt wurden. Rund 30 Personen erhielten darauf einen Brief mit der Einladung, an einer Studie zum Thema «Kommentieren im Internet» teilzunehmen. Die Daten würden gelöscht, wenn man Bescheid gebe, hiess es weiter im Brief.

Einige Betroffene reichten darauf Strafanzeige ein, weil die Daten ohne Einwilligung weitergegeben worden seien und es sich bei Strafurteilen um besonders schützenswerte Daten handle. Sie empörten sich: «Das ist eine Frechheit.» Vom Soziologischen Institut der Uni Zürich erhielt Spiess-Hegglins Verein Netzcourage ein Beratungshonorar über 1000 Franken, das als Spende verbucht wurde.

Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat rund acht Anzeigen in diesem Fall nun eingestellt. Die Verfügung liegt 20 Minuten vor. Sie hält fest, dass Jolanda Spiess-Hegglin die Daten weitergeben durfte und für die korrekte Information darüber das Soziologische Institut der Universität Zürich zuständig gewesen sei. Dieses untersteht dem kantonalen Datenschutzgesetz. Das Institut sei mit dem Brief an die Betroffenen seiner Informationspflicht nachgekommen. Netzcourage könne in diesem Punkt gar nicht belangt werden, weshalb die Einstellung verfügt werde.

Auch dass durch die Bearbeitung durch die Uni Zürich «besonders schützenswerte Daten» betroffen gewesen seien, sah die Staatsanwaltschaft nicht als Problem: Es könne ein überwiegendes Interesse geltend gemacht werden. «Es wird zudem erklärt, dass die Daten nicht zu personenbezogenen Zwecken verwendet werden, sondern sich der Zweck auf statistische Auswertungen beschränkt.» Ein Rückschluss auf die Person solle nicht mehr möglich sein.

Da auf diesem Punkt aber keine Sanktion stehe, bleibe offen, ob das Gesetz eingehalten worden sei. Die Behörde lehnte auch den Punkt der üblen Nachrede und der Ehrverletzung ab.

«Rechtliche Situation geklärt»



Für Jolanda Spiess-Hegglin ist der Entscheid der Staatsanwaltschaft keine Überraschung. «Ich habe damit gerechnet, dass die Verfahren eingestellt werden, weil ich die rechtliche Situation vorgängig mit Anwälten abgeklärt habe», sagt sie. Ihr sei bewusst gewesen, dass die Weitergabe der Daten heikel sein könnte.

«Ich habe das Risiko von Strafanzeigen in Kauf genommen, war mir aber sicher, dass die Gefahr einer Verurteilung gering ist. Allerdings gibt es bislang nur wenig Rechtsprechung in diesem Bereich. Aber man geht immer ein gewisses Risiko ein, wenn man Pionierarbeit leistet.»

Spiess-Hegglin wurde mehrfach befragt

Das nun eingestellte Strafverfahren sei für sie mit grossem Aufwand verbunden gewesen, mehrfach sei sie polizeilich befragt worden, auch wenn die Untersuchung sie nicht emotional belastet habe. «Als ich das erste Mal angezeigt worden bin, hat mich das aus der Bahn geworfen. Aber inzwischen habe ich realisiert, dass es die Absicht der Anzeigesteller ist, mich einzuschüchtern und zum Rückzug zu drängen – mit Strafanzeigen und Hasskommentaren.»

Sie lasse sich davon nicht mehr beeindrucken. «Hass im Netz ist ein gesellschaftliches Phänomen, über das wir noch viel zu wenig wissen. Wir brauchen eine wissenschaftliche Grundlage, um politisch dagegen vorgehen und sinnvolle Prävention machen zu können.»

Enttäuschung über Einstellung

«Die Sachlage ist sehr enttäuschend und nicht nachvollziehbar», sagt einer der Kläger. Für ihn ist die «Glaubwürdigkeit der Schweizer Justiz verloren gegangen». Ihm sei die Angelegenheit nun aber «zu blöd geworden», weshalb er sie nun ruhen lasse.

(pam)