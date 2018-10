Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mörgeli

Jolanda Spiess-Hegglin hat den ehemaligen Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Redaktor Christoph Mörgeli angezeigt. Die Zürcher Staatsanwaltschaft führe ein Verfahren wegen übler Nachrede und eventuell Verleumdung gegen Mörgeli, schreibt die «Luzerner Zeitung».

Grund für die Anzeige ist ein Beitrag, den der ehemalige SVP-Nationalrat via Kurznachrichtendienst Twitter im Januar 2015 verfasst hatte. Darin bezeichnete er die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin als «Falschbeschuldigerin». Dies geschah im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Zuger Landammannfeier.

Spiess-Hegglin wurde erst diesen Sommer auf den Tweet aufmerksam und erstattete Anzeige. Sie ziele in ihrem Strafantrag auf eine Verurteilung Mörgelis und sei «nicht vergleichsbereit», schreibt sie laut Bericht der «Luzerner Zeitung».

Nicht der erste Fall bei der «Weltwoche»

Da Christoph Mörgeli 2015 noch im Nationalrat sass, werde geprüft, ob die parlamentarische Immunität in diesem Fall zum Tragen komme. Die Immunität würde in diesem Fall allerdings nicht vor zivilrechtlicher Verfolgung schützen. Für Mörgeli gilt die Unschuldsvermutung.

Der ehemalige SVP-Nationalrat ist im Umfeld der «Weltwoche» nicht der Erste, der es mit der Justiz zu tun bekommt. Philipp Gut, stellvertretender Chefredaktor des Blattes, wurde vom Bezirksgericht Zürich in erster Instanz verurteilt. Dies nachdem er in einem Artikel unterstellt hatte, Spiess-Hegglin habe den Zuger SVP-Kantonsrat Markus Hürlimann im Zusammenhang mit den Geschehnissen an der Landammannfeier falsch beschuldigt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Gut Berufung eingelegt hat.

(scl)