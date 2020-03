Spitäler stellen wegen Virus jetzt Studenten an

Die Anzahl am Coronavirus erkrankter Schweizer nimmt rasant zu: Seit Ausbruch der Corona-Epidemie in der Schweiz verdoppelt sich die Anzahl Erkrankter alle zwei bis drei Tage. Das macht deutlich: In den kommenden Tagen und Wochen werden sehr viele Menschen am Virus erkranken – und das Schweizer Gesundheitssystem so auf die Probe stellen.

Erst bei Atemnot braucht es einen Arzt

Wer befürchtet, er könnte sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, soll sich zu Hause auskurieren. Immunologe Beda Stadler erklärt, was dabei hilft und wann es doch ratsam ist, einen Arzt zu konsultieren: «Solange lediglich Fieber, Husten und ähnliche Grippesymptome auftreten, reicht es zu Hause zu bleiben, sich zu erholen und ausreichend zu schlafen und zu trinken.» Für junge, gesunde Patienten stelle das Virus keine Gefahr dar. «Erst, wenn Probleme beim Atmen oder Atemnot auftreten, ist es ratsam, telefonisch einen Arzt zu konsultieren», sagt Stadler. Er betont: «Es ist niemandem gedient, wenn Menschen mit Symptomen in Panik geraten. Bleiben Sie ruhig und kurieren Sie sich aus.» Damit man sich gar nicht erst mit dem Virus ansteckt, ist ein intaktes Immunsystem von grosser Bedeutung. Um es zu stärken, kann man sich etwa an das Bern-Prinzip halten. Die Buchstaben stehen für Behaviour (Verhalten), Exercise (Bewegung), Relaxation (Erholung) und Nutrition (Ernährung). Auch Stress zu vermeiden, kann helfen. Denn ist der Körper gestresst, steigt der Cortisolspiegel, was die Abwehrkraft des Körpers schwächt.





Während die Krankheit für junge Menschen ohne Vorerkrankungen meist ungefährlich verläuft, nimmt die Sterblichkeitsrate bei Menschen über 60 Jahren stark zu. Das BAG betont deshalb: Grundsätzlich gesunde junge Menschen sollen sich bei Symptomen zu Hause auskurieren und Kontakt mit anderen Menschen möglichst vermeiden (siehe Box).

«Die spontane Bereitschaft ist überwältigend»

Um ältere und geschwächte Menschen behandeln zu können, ist mehr Personal erforderlich. Verschiedene Schweizer Spitäler reaktivieren deshalb pensioniertes Personal und rufen Studenten dazu auf, das Fachpersonal zu unterstützen. Das Triemlispital in Zürich sucht auf seiner Homepage Studenten, um «einfache klinische Tätigkeiten oder administrative, logistische und organisatorische Tätigkeiten» zu übernehmen. Vorausgesetzt wird ein Bachelor-Abschluss – nicht zwingend in Medizin.

Unis stellen wegen Virus jetzt Studenten ein

Das Universitätsspital Zürich rekrutiert ebenfalls Freiwillige. «Wir suchen Medizinstudenten und Fachpersonen mit Pflegeausbildung oder mit Spital- oder Praxiserfahrung», sagt Lorenzo Käser, Direktor Forschung und Lehre beim USZ. Ab Montag wird dafür auf der Homepage des Unispitals ein Meldeformular aufgeschaltet sein, über das Freiwillige sich melden können. Medizinstudenten im Abschlussjahr können sich bereits seit Donnerstag für freiwillige Einsätze melden. «Die spontane Bereitschaft ist überwältigend», sagt Käser: «Sie wollen helfen, trotz der Staatsexamen, die in wenigen Monaten stattfinden.»

Idee kam von Studenten

Die Idee zur Mithilfe sei von zwei Medizinstudenten gekommen. «Sie haben eine Freiwilligen-Taskforce aufgebaut und dem Spital ihre Hilfe angeboten», sagt Käser. Die ersten 100 Freiwilligen seien letzte Woche geschult worden und stehen ab Montag im Einsatz - beispielsweise als Unterstützung in der Intensivstation.

Käser betont, dass nicht nur Medizinstudenten mithelfen können: «Wir können alle Freiwilligen einsetzen.» Sie würden je nach Vorwissen und Verfügbarkeit dort eingesetzt, wo Bedarf bestehe. «Weil die Krise eine gewisse Zeit dauern wird, sind wir darauf angewiesen, dass sich auch in einigen Wochen noch freiwillige für Einsätze melden», sagt Käser.

Felix Schneuwly, Krankenkassen-Experte und Kenner des Schweizer Gesundheitssystems, unterstützt das Engagement der Spitäler: «Es ist sinnvoll, wenn Studenten Betreuungs- und Organisationsaufgaben sowie einfache Pflegetätigkeiten übernehmen», sagt Schneuwly. Auch gut sei, wenn pensioniertes Fachpersonal, das gesund und bereit für den Einsatz sei, sich in dieser Krisensituation zur Verfügung stelle. Ob die Spitäler die Situation meistern können, hänge nun stark davon ab, ob die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen den Anstieg der Pandemie signifikant bremsen.

«Pensionierte können nicht an die Front – Studenten schon»

Bei den Studenten stösst die Idee auf Anklang. Eine Medizinstudentin aus Zürich erzählt: «Ich finde es super, dass die Spitäler jetzt angefangen haben, online um Unterstützung zu fragen. Pensionierte Ärzte sind selber Risikopatienten, sie kann man schlecht an der Front einsetzen – Studenten dagegen schon.» In der Stellenausschreibung stehe, dass der Einsatz mindestens sechs bis acht Wochen dauere. «Es ist also gut möglich, dass uns die Sache noch bis im Sommer begleitet», sagt die Studentin.

Sie arbeitet selber in einer Facharztpraxis und erlebt dort hautnah mit, wie das Virus das Personal fordert: «Hausärzte nehmen keine Leute mehr auf mit Grippesymptomen und schicken sie zu uns. Wir haben aber zu wenig Desinfektionsmittel, Masken und gar keine Schutzanzüge.» Ausserdem sei es in der Praxis unmöglich, Patienten zu isolieren. «Uns bleibt deshalb gar nichts anderes übrig, als Menschen mit Grippesymptomen nach Hause und in schweren Fällen direkt ins Spital zu schicken.» Die Studentin betont: «Patienten, die denken, sie hätten sich infiziert sollen auf keinen Fall unangemeldet in einer Arztpraxis auftauchen!» Wenn sie das Haus verlassen müssen, sollen sie das nur mit einer Maske tun.

(dgr)