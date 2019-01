Notfall wird wegen Kleinigkeiten überrannt

Anfang Januar im Kindernotfall Triemli in der Stadt Zürich: Der Bub habe «seit zwei Tagen kein Gaggi mehr gemacht und etwas Bauchweh», so die besorgten Eltern. Er solle einen Monat keine Süssigkeiten mehr essen, rät die Ärztin. Nach den Feiertagen, an denen die Kinder unregelmässig und unausgewogen essen und spät ins Bett gehen, komme es oft zu Verstopfungen.

624 Mio Franken für 1,7 Mio Notfälle

- Laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium wurde 2016 insgesamt 1,7 Millionen Notfälle auf einer Notfallstation in der Schweiz behandelt, dies entspricht 4'500 Konsultationen pro Tag. Häufigste Besucher der Notfallstation sind laut der Studie Kinder unter sechs Jahren. Gemäss dem Krankenkassenverband Santésuisse haben die ambulanten Notfälle in Spitälern

zwischen 2007 und 2014 um 43 Prozent zugenommen.

- Für die Behandlungen in den anerkannten Notfallstationen wurden 2016 insgesamt 624 Millionen Franken in Rechnung gestellt. Das macht rund 2,2 Prozent der gesamten Spitalkosten aus. Durchschnittlich kostet eine Konsultation 382 Franken.

- Gemäss Santésuisse kostet eine spitalambulante Konsultation im Schnitt doppelt so viel wie die durchschnittliche Konsultation in der Arztpraxis.

- Eine Untersuchung des Instituts für Hausarztmedizin Zürich zeigt, dass 94,3 Prozent aller Gesundheitsprobleme in einer Hausarztpraxis behandelt werden können. Die restlichen 5,7 Prozent müssen mit ihren Problemen zu einem Spezialisten oder ins Spital.





Es folgt ein Kind, dass «schon zum dritten Mal in diesem Monat» Fieber hat. 38 Grad. Dann wird ein Kleinkind behandelt, das seit zwei Tagen erkältet ist und nicht mehr so gut durch die Nase atmen kann. Das Notfallzentrum Triemli behandelt täglich bis zu 108 Patienten. Es gebe immer einen Prozentsatz, bei dem es sich nicht unbedingt um wirkliche Notfälle handle, sagt Chefarzt Andreas Platz.

Bis zu doppelt so viele Notfallpatienten

Einen Patientenansturm verzeichnete über Weihnachten und Neujahr die Notfallstation des Kinderspitals Zürich. Statt 120 Patienten hat der Notfall in dieser Zeit 150 Patienten pro Tag untersucht. Während der Feiertage wurden also insgesamt fast 1000 Personen behandelt. Grund dafür waren laut dem leitenden Arzt Tobias Höhn die geschlossenen Kinderarztpraxen. Oft handle es sich um harmlose Fälle wie Erkältungen, womit man eigentlich zum Kinderarzt gehen könnte, so Höhn. Die Kinder werden behandelt, weil sie und ihre Eltern Hilfe brauchen. «Da können und dürfen wir nicht einfach wegschauen.»

Das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) behandelt während Feiertagen statt wie üblich rund 100 Patienten, unter Umständen gar doppelt so viele. Aber: Nur in rund einem Drittel der Fälle liege ein Notfall vor, der aus medizinischen Gründen zeitnah angeschaut werden müsse, so Michel Ramser, Leiter Notfall.

Auch im Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche in Bern gibt es viele Fälle, die eigentlich nicht so dringend sind. Direktor Daniel Garcia findet, dass leichtere Fälle wie etwa Fieber besser von einem Hausarzt behandelt werden sollten.

Notfallgebühr und Notfallnummer

Damit in Zukunft nur noch «echte» Notfallpatienten in der Station landen, will die Politik nun handeln. Das sind die wichtigsten Lösungsansätze:

• Der Zürcher Regierungsrat hat einen Bericht vorgelegt, in dem er aufzeigt, wie er die Notfallstationen entlasten will, wie «Der Landbote» berichtete. So sollen ärztliche Notfalldienste neu organisiert werden. Zum Beispiel werden seit dem 1. Januar 2018 Patienten bei einem Anruf auf die Notfallnummer 0800 33 66 55 telefonisch beraten.

• Weiter soll die Hausarztmedizin allgemein gefördert werden. Hausarztpraxen sollen ihre Rolle als primäre Triagestelle und erste Anlaufstelle bei medizinischen Notfällen wahrnehmen.

• GLP-Nationalrat Thomas Weibel schlägt vor, eine Gebühr von etwa 50 Franken zu erheben für diejenigen, die den Spitalnotfall aufsuchen. Die Gesundheitskommission hat die Initiative «Bagatellen gehören nicht in den Spitalnotfall» im Juli gutgeheissen. Im Rat wurde sie noch nicht behandelt. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Angst vor Zweiklassenmedizin

Direktor Daniel Garcia vom Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche in Bern begrüsst es, dass der Notfall entlastet werden soll: «Es macht Sinn, nach Lösungen zu suchen, die die Patienten wieder mit den Haus- oder Kinderärzten zusammenbringen.» Eine Notfallgebühr lehnt Garcia allerdings ab. «Das kann dazu führen, dass eine Familie mit wenig Geld im entscheidenden Moment vielleicht doch nicht Hilfe sucht und das Kind Komplikationen erleidet. Das führt zu einer Zweiklassenmedizin und ist keine gute Idee.»

Das Kinderspital beider Basel wird bereits an Wochenenden und Feiertagen von einem niedergelassenen Kinderarzt unterstützt. Diese Zusammenarbeit funktioniere gut: «Eine Möglichkeit, den steigenden Notfallkonsultationen zu begegnen, ist eine Ausweitung dieser Unterstützung in Spitzenzeiten», so Michel Ramser.

