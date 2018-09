Darum kam «Fair Food» in den Städten besser an

Die Förderung von nachhaltig und ökologisch produzierten Lebensmitteln hatte an der Urne keine Chance. Über 61 Prozent lehnten die Fair-Food-Initiative ab, nur in vier Westschweizer Kantonen wurde sie angenommen. Was aber auffällt: In den Städten schnitt die Vorlage bedeutend besser ab als auf dem Land.

So nahm die Stadt Bern die Initiative mit mehr als 52 Prozent Ja-Stimmen an. Auch in Zürich war die Zustimmung bedeutend höher als im Rest des Kantons: 47,13 Prozent waren für die Fair-Food-Initiative, in den Kreisen 3, 4 und 5 wurde sie sogar angenommen, teils mit über 60 Prozent. Dagegen stimmten im übrigen Kanton (ohne Winterthur) nur gerade knapp 30 Prozent dafür.

Luzian Franzini ist Vize-Präsident der Grünen Schweiz und Co-Präsident der Jungen Grünen. Er nimmt Stellung zum Stadt-Land-Graben.

Herr Franzini, warum hat die Fair-Food-Initiative in den Städten besser abgeschnitten als auf dem Land?

Ein Grund könnte sein, dass Menschen auf dem Land weniger die politische Dimension des Themas sehen. Wenn sie am Morgen auf dem Bauernhof nebenan Milch einkaufen, ist das für sie ein persönlicher Konsumentscheid. In der Stadt ist das oft nicht möglich. Daher ist eher das Bewusstsein da, dass es politische Rahmenbedingungen für nachhaltig produzierte Lebensmittel braucht. Es ist aber noch zu früh für eine detaillierte Analyse. Für mich persönlich war in diesem Abstimmungskampf der Röstigraben die wichtigere Konfliktlinie als die Stadt-Land-Dimension.

Personen auf dem Land sind viel näher an der Produktion von Lebensmitteln dran. Hätten nicht gerade sie für «Fair Food» sein müssen?

Gerade für Menschen auf dem Land ist das Konsumieren von lokal produzierten Lebensmitteln oft schon Realität. Daher sehen sie vielleicht weniger die Notwendigkeit, das mit einer Initiative zu regeln. In den Städten dagegen ist der Wunsch grösser, Fair Food für alle zugänglich zu machen.

Die meisten Schweizer Städte sind links-grün regiert. Ist Fair Food ein links-grünes Anliegen?

Natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen linken Städten und dem Abstimmungsergebnis. Trotzdem ist es den linken Parteien selten gelungen, bei einer Abstimmung so viele Verbündete im bäuerlichen Bereich zu finden. So waren etwa der Bäuerinnenverband oder die Jung-Landwirte auf unserer Seite. Das sind nun wirklich keine linken Organisationen.



