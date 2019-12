Stadt Zürich wirbt im Ausland Lehrer ab

Die Stadt Zürich wirbt im Ausland gezielt Lehrpersonen ab. In der Vergangenheit schaltete sie bereits Online-Inserate auf einer deutschen und einer österreichischen Jobbörse. Dafür nahm das Schulamt bisher 1389 Euro in die Hand, was umgerechnet gut 1500 Franken entspricht.

Umfrage Was hältst du davon, Lehrer aus dem Ausland zu rekrutieren? Finde ich eine gute Sache, wir brauchen genügend Lehrer.

Das sollten wir nicht tun, so nehmen wir unseren Nachbarländern die Lehrer weg.

Das ist eine schlechte Idee, wir sollten mehr Schweizer Lehrer ausbilden.

Weiss nicht.

Angeordnet hat diese Abwerb-Aktion die Zürcher Schulpflege, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Konkret suchte sie auf den Plattformen nach Kindergärtnern. Der Stadtrat begründet das Vorgehen damit, dass Zürich mit Schulen im ganzen deutschsprachigen Raum im Wettbewerb stehe. Sowieso erschienen die meisten Stelleninserate heute online, weshalb «Stellensuchende von überall her» darauf zugreifen könnten.

Proaktiv ausländische Kandidaten angesprochen



Mit den Inseraten habe man aber proaktiv und spezifisch regional ausländische Kandidaten ansprechen wollen, sagt der Stadtrat. Trotzdem hätten die Inserate «zu keiner Anstellung einer deutschen oder österreichischen Lehrperson geführt».

Die Abwerb-Aktion wurde deswegen aber nicht auf Eis gelegt. Bereits bereitet das Schulamt die nächste Rekrutierungskampagne für Kindergärtner vor: Diese soll laut dem Stadtrat vor allem Online und auf Social Media zum Einsatz kommen – wo Kampagnen «keine Landesgrenzen kennen». Noch nicht klar sei aber, inwieweit die Kampagne ins Ausland ausgeweitet werde.

SP-Politiker finden das problematisch



Dass der Zürcher Stadtrat seine Rekrutierungsoffensive überhaupt offenlegt, ist einer parlamentarischen Anfrage der SP-Stadträte Jean-Daniel Strub und Ursula Näf zu verdanken. Sie finden es problematisch, dass Lehrpersonen aus dem Ausland abgeworben werden.

Strub und Näf kritisieren, der Lehrermangel sei an deutschen Schulen noch stärker ausgeprägt. Zudem könnten diese mit dem Schweizer Lohnniveau nicht mithalten. Dazu sagt der Stadtrat nur, dass es sich nicht abschätzen lasse, wie die Anstellung deutscher Lehrpersonen den dortigen Lehrermangel beeinflusse.

