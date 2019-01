Stau und schneeglatte Strassen

Bereits vor 6 Uhr standen Autofahrer etwa auf der A1 Bern Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Limmattal und Affoltern im Stau. Zwischen der Verzweigung Härkingen und Kriegsstetten sowie zwischen der Verzweigung Schönbühl und Bern-Neufeld waren kurz danach Schneeräumungsfahrzeuge im Einsatz, was ebenfalls zu Stau führte.



#A1 - Zürich -> Bern - zwischen Verzw. Schönbühl und Bern-Neufeld stockender Verkehr, Überlastung, Schneeräumfahrzeuge im Einsatz — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 31, 2019

#A1 - St. Gallen -> Bern - zwischen Verzw. Zürich-Nord und Seebach stockender Verkehr, Überlastung — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 31, 2019

Gemäss Meteonews soll sich der Schneefall bis zum Mittag wieder einstellen. Am Morgen müsse man entlang der Alpennordseite jedoch mit schnee- und frostbedeckten Strassen rechnen und das bei bis zu -4 Grad.

Am Freitag soll es in der Zentral- und Ostschweiz zwar trocken bleiben, dafür aber im Süden zum ersten Mal in diesem Winter bis in tiefere Lagen schneien. Auch das südliche Gotthardportal soll davon betroffen sein.

