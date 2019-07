Stau vor Gotthard-Tunnel wächst auf 10 km an

Auch am Sonntag wird die Blechlawine vor dem Gotthard-Tunnel nicht kleiner. Bereits am frühen Morgen begannen sich die Autos zu stauen. Inzwischen ist die Kolonne in Richtung Süden auf zehn Kilometer angewachsen. Es muss mit einem Zeitverlust von einer Stunde und 30 Minuten gerechnet werden. Die Autobahneinfahrt bei Göschenen wurde geschlossen.

Auch in Richtung Norden braucht es Geduld: Dort hat es fünf Kilometer Stau. Die Reise in den Norden geht deshalb eine Stunde länger. Es wird empfohlen, über den San-Bernardino-Tunnel auszuweichen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 21, 2019

(20 Minuten)