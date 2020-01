Stehen diese Aussagen in Zukunft unter Strafe?

Am letzten Freitagabend zeigte eine 20-Minuten-Reportage im Zürcher Nachtleben, dass diskriminierende Aussagen gegen Homosexuelle weit verbreitet sind. Auch in der Politik ist das ein Thema: Am 9. Februar entscheidet die Bevölkerung darüber ab, ob sie einer Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm zustimmt. Damit soll verboten werden, Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Wer also zu Hass aufruft oder Propaganda verbreitet, soll bestraft werden können.

Das Referendumskomitee stellt sich gegen die Initiative: Ihrer Meinung nach sei die Initiative unnötig: Wer Menschen öffentlich beleidige oder herabwürdige, werde bereits heute bestraft.

Martino Mona, Strafrechts- und Rechtsphilosophieprofessor an der Universität Bern liefert am Beispiel von Aussagen aus dem Ausgang eine Einschätzung, was sich mit dem neuen Gesetz ändern würde.

Am Stammtisch weiterhin erlaubt

Mona betont: «Aussagen wie ‹Schwulsein ist gegen die Natur› werden im privaten Umfeld, namentlich am ‹Stammtisch›, auch nach einer allfälligen Änderung der Anti-Rassismus-Strafnorm weiterhin erlaubt sein.»



«Wenn Schwule mit dem Risiko leben können, dass sie geschlagen werden, können sie sich auch in der Öffentlichkeit küssen. Die Schwulen sind selber schuld, dass sie geschlagen werden.» / «Schwulsein kann man mit ein paar Schlägen heilen»

Mona: «Sofern die Aussagen in der Öffentlichkeit gemacht werden – etwa auf offenen Social-Media-Plattformen – könnte dies als Aufforderung zur Gewalttätigkeit verstanden werden. Personen, die öffentlich solche Dinge sagen, bewegen sich also schon heute im Bereich des Strafbaren.»



«Schwulsein ist eine Krankheit, das ist ein defekt im Hirn. Das kann man nicht heilen.»

Mona: «Diese Aussage, in dem Menschen herabgesetzt werden und ihrem Wesen nach als krank bezeichnet werden, könnte unter die neue Norm fallen, insofern hier Homosexuelle vorsätzlich als Menschen zweiter Klasse bezeichnet werden.»



«Für mich gibt es etwas, das heisst ‹Adam und Eva›, nicht ‹Harald und Peta›. Schwule sollen mich nicht anmachen oder berühren oder so.»

Mona: «Diese Aussage ist nur ein plumper Witz und als solcher unverfänglich. Man darf auch weiterhin sagen, dass man nicht ‹angemacht› werden will.»

Solche Sprüche würden bei einer allfälligen Anpassung der Norm nicht eher strafbar, schliesst Mona. «So dumm oder verwerflich sie auch sein mögen.»



