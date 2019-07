Spanier stehlen unser Matterhorn

Das Matterhorn, unverkennbares Wahrzeichen der Schweiz. Eingebettet in eine malerische Landschaft im Wallis, ist es unter anderem auf der Toblerone-Packung zu finden – und auch auf einem Mineralwasser von den Kanaren.

Von den Kanaren? Der spanischen Inselgruppe vor der Westküste Nordafrikas? Ja, genau: Denn ein dort ansässiger Wasserproduzent wirbt auf dem Etikett für sein Blöterliwasser mit einem der höchsten Berge der Schweizer Alpen, wie das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» berichtet.

Los Alpes heisst das Produkt, das ein Tourist auf Gran Canaria in einem Supermarkt entdeckte. Der Inhalt kommt dabei keineswegs aus dem Wallis, sondern aus Teneriffa, wie das Etikett verrät. Eine Anfrage von «Espresso» an den Hersteller Fonteide, was das Matterhorn auf der Flasche zu suchen habe, blieb vorerst unbeantwortet.

(dmo)