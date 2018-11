Steigen wegen Bahn-Ausbau die Billettpreise?

Mit 11,9 Milliarden Franken will der Bundesrat die Eisenbahn bis 2035 ausbauen – und damit 400 Millionen mehr als bisher geplant ausgeben. Die Nachfrage steige stark, sagte Bundesrätin Doris Leuthard am Mittwoch: «Der Ausbau ist unumgänglich.»

Mit ihm sollen Engpässe beseitigt und «attraktive Angebote» geschaffen werden. Zu den enthaltenen Projekten gehören etwa der Brüttenertunnel zwischen Zürich und Winterthur, der Ausbau der zweiten Röhre des Lötschberg-Basistunnels oder neue Viertelstundentakte zwischen Bern und Zürich oder Luzern und Zürich.



500 Millionen Franken pro Jahr

Doch die neue Infrastruktur löst Folgekosten aus, die sich auf die Ticketpreise auswirken könnten. Laut Zahlen der SBB vom letzten Jahr hat jede Investition von 100 Millionen Franken in die Infrastruktur jährliche Unterhaltskosten von 4 Millionen Franken zur Folge. Diese müssen die Bahnen bezahlen.

Bei einem Investitionsvolumen von 11,9 Milliarden Franken kämen nach dieser Rechnung fast 500 Millionen Franken zusätzliche Unterhaltskosten pro Jahr auf sie zu. Schon vor einem Jahr sprach SBB-Chef Andreas Meyer von einer «Riesenmenge Geld», die investiert werde. «Ich möchte nicht, dass wir einfach die Preise erhöhen, wenn es finanziell nicht reicht», sagte er damals vor den Medien – auch wenn er sich hinter den Ausbau stellte.

SBB gegen weitere Projekte

Auch heute begrüsst die SBB die Pläne des Bundes. Alle Regionen profitierten davon, sagt Sprecher Reto Schärli – nicht nur jene, in denen Grossprojekte umgesetzt würden. Die angedachten Ausbauten hätten «netzweite Wirkung». Dementsprechend appelliert die Bahn an die Politik, es dabei zu belassen. Schon vor einem Jahr warnte SBB-Chef Meyer in der «Berner Zeitung» davor, den damals angedachten Kostenrahmen von 11,5 Milliarden Franken zu sprengen.

Schärli sagt: «Die Bahn muss für Kunden sowie für die Besteller, also die Kantone und den Bund, bezahlbar bleiben.» Entsprechend sei im parlamentarischen Prozess darauf zu achten, dass durch die allfällige weitere Aufnahme von Projekten aus den Regionen die Wirtschaftlichkeit nicht schlechter werde. Höhere Ticketpreise für Kunden wolle die SBB vermeiden. Schärli warnt: «Bei Preiserhöhungen würde der ÖV deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.»

«Basel ist enttäuscht»

Doch bereits werden erste Stimmen laut, die die Aufnahme weiterer Projekte fordern – so etwa aus dem Kanton Basel-Stadt. Das «Herzstück», das die in Basel zusammenlaufenden Bahnlinien unterirdisch verbinden soll, wurde vom Bundesrat zwar mit Planungsgeldern bedacht. Doch der Kanton will auch Gelder für die danach anstehende Projektierung. «Wir sind enttäuscht, dass wir diese Gelder nicht erhalten», sagt Mark Keller vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement. «Wir zählen darauf, dass die Bundesversammlung das in ihren Beratungen im kommenden Jahr korrigiert.» Kostenpunkt: rund 120 Millionen Franken.

Ähnliche Forderungen kommen aus dem Kanton Luzern. Er will die Projektierung seines Durchgangsbahnhof im Ausbauschritt verankert sehen – wegen der «verkehrlichen und wirtschaftlichen Bedeutung» des Projekts. Und auch der Organisation Pro Bahn geht der Ausbau zu wenig weit. Die von ihr geforderte Aufstockung auf 13,5 Milliarden Franken sei nicht berücksichtigt worden, sagt Präsidentin Karin Blättler. Insbesondere das Fehlen von Realisierungskrediten für das Basler Herzstück und den Luzerner Durchgangsbahnhof bemängelt Blättler: «Angesichts des Zeithorizonts 2035 wäre das mehr als angemessen gewesen.»