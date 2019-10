Steigt der Strompreis für die Haushalte?

Geht es nach dem Bundesrat, sollen Haushalte ihren Stromversorger künftig frei wählen können. Dass der Strom für Private dadurch billiger werde, sei jedoch ein absoluter Irrglaube, sagt Dore Heim vom Schweizer Gewerkschaftsbund. «Eine Kilowattstunde Strom kostet im Schnitt 21 Rappen. Nur 9 Rappen davon stellen den effektiven Produktpreis dar. Den Rest machen Netzkosten, Abgaben und Zuschläge aus. Diese werden im Gegensatz zum Produktpreis nicht liberalisiert.»

2009 wurde der hiesige Strommarkt für Grosskonsumenten mit einem Verbrauch von über 100'000 Kilowattstunden liberalisiert. Diese können frei wählen, auf welchen Stromlieferanten sie setzen. Ursprünglich war geplant, die Marktöffnung auch für Kleinkonsumenten wie etwa Privathaushalte zu vollziehen. Dieses Vorhaben wurde vom Bundesrat jedoch zeitlich nach hinten verschoben. 2018 schliesslich schickte der Bundesrat einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung. Ende September 2019 liess der Bundesrat verlauten, diese habe gezeigt, dass die Strommarkt-Liberalisierung mehrheitlich befürwortet werde. Verschiedenste Parteien verlangen jedoch Begleitmassnahmen, vor allem im Hinblick auf erneuerbare Energien. Der Bundesrat schlägt deshalb vor, diese im Rahmen der Marktöffnung mit 215 Millionen Franken zu subventionieren.



Der Schweizer Markt wurde für Grosskunden in einem ersten Schritt bereits liberalisiert (siehe Box). Im Gegensatz zu den Grossunternehmen hätten Privathaushalte und KMU keine Verhandlungsmacht bei den Stromanbietern und würden kaum von einer Liberalisierung profitieren. «1 Prozent der Kunden von Stromversorgern sind Grossunternehmungen, sie verbrauchen aber rund die Hälfte des gesamten Stroms. Das macht sie als Kunden unverzichtbar. Es gibt Anbieter, die sogar auf die Marge verzichten, um einen bestimmten Grosskunden nicht zu verlieren», sagt Heim.

Steigende Stromkosten im EU-Raum

Anders beurteilt Kurt Lanz von Economiesuisse die vollständige Liberalisierung: «Die aktuelle Marktverzerrung und die daraus resultierenden Nachteile für die KMU und Privathaushalte scheinen uns offensichtlich.» Geht es nach der Economiesuisse, soll die staatliche Steuerung im Strommarkt minimiert werden. Nur so könne ein wirklicher Technologiewettbewerb stattfinden. «Zudem hätte der Kunde die Wahl, welcher Lieferant aus seiner Sicht das beste Angebot hat – auch innerhalb bestimmter Stromarten wie etwa Schweizer Wasserkraft», sagt Lanz.

Heim geht davon aus, dass der Strompreis für Haushalte bei einer Marktöffnung sogar steigen wird. Man müsse die Mehrkosten bedenken, die sich für Anbieter neu etwa durch Marketing oder administrative Aufwände für Wechselkunden ergäben. «Behauptet jemand, dass die Liberalisierung zu tieferen Preisen für Haushalte führt, verkauft er die Leute für dumm.» Schliesslich lasse sich das auch im EU-Raum beobachten, wo der Markt seit über einem Jahrzehnt geöffnet ist: «Da Netzkosten und Abgaben unter anderem wegen des zunehmenden Umstiegs auf erneuerbare Energien gestiegen sind, bezahlen EU-Haushalte trotzdem mehr für den Strom als vor der Öffnung.»

In den EU-Staaten lag der Strompreis Ende 2018 bei umgerechnet 23 Rappen pro Kilowattstunde, wie Zahlen von Eurostat zeigen. Insgesamt sind die EU-Strompreise in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 30 Prozent gestiegen. Laut Eurostat gibt es aber erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In Belgien etwa stieg der Strompreis um 58 Prozent. In Deutschland, wo der Markt bereits 1998 geöffnet wurde, lag der Preisanstieg für Verbraucher bei 31 Prozent. In den Niederlanden hingegen sank er um 20 Prozent, in Ungarn um 33 Prozent.

Mehr Wettbewerb und verschiedene Stromarten

Auch Lanz sagt, obwohl Wettbewerb in jedem Fall zu sinkenden Kosten führe, sei in den nächsten Jahren generell mit steigenden Energiekosten zu rechnen: «Dies, weil wir vor grossen Herausforderungen stehen und mit der Energiestrategie 2050 einen teuren Umbau des gesamten Energiesystems vor uns haben.» Die Versorgung werde dadurch aber auch sauberer und sicherer, so Lanz.

Ein Punkt sei klar: Die geplante Marktöffnung führe zu mehr Wettbewerb zwischen verschiedenen Stromanbietern und Stromarten, was wiederum zu eher sinkenden Preisen führe. «Gleichzeitig fördert sie aber auch die Vermarktung von höherwertigem Strom, wie er beispielsweise durch Sonne oder Wasser hergestellt wird. Das hingegen kann sich in steigenden Kosten auswirken», erklärt Lanz.

Dem zweiten Punkt widerspricht Heim. Die Marktöffnung führe keineswegs zu einer Förderung erneuerbarer Energien. Diese erfolge einzig durch eine gezielte Subventionierung. So will auch der Bundesrat als Begleitmassnahme zur Liberalisierung 215 Millionen Franken in erneuerbare Energien stecken. Das sei absolut zwingend – völlig unabhängig von anderen Regelungen.

Schweiz als «Stromdrehscheibe» Europas

«Früher oder später kommt der Ausstieg aus der Atomkraft. Beginnen wir jetzt nicht damit, einen starken Effort in erneuerbare Energien zu stecken, sind wir irgendwann massivst abhängig vom Ausland», so Heim. Das grösste Potenzial stecke in der Solarenergie. Die Schweiz habe als «Stromdrehscheibe Europas» beste Voraussetzungen, die Energiewende erfolgreich und ohne Kostenexplosion anzupacken.

Auch hier widerspricht Lanz: «Die Subventionierung bremst den technologischen und ökonomischen Fortschritt.» Eine Liberalisierung hingegen helfe, diese Entwicklung nachhaltiger zu gestalten. Innerhalb der subventionierten Bereiche würden sich attraktive oder eben weniger attraktive Angebote entwickeln, wobei sich erstere durchsetzen und letztere verschwinden würden. «Der Markt wird durch die geplante Liberalisierung zudem insgesamt belebt, was vor allem Technologien wie Fotovoltaik oder Windenergie viel Auftrieb gibt», bilanziert Lanz.

