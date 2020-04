Stellen Sie Alain Berset und Daniel Koch Ihre Frage

Die Schweiz schaut seit Wochen gebannt auf Alain Berset: Der Bundesrat gibt zusammen mit Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Fahrplan in der Corona-Krise vor. Deswegen stehen Gesundheitsminister Berset und der Arzt Koch im Dauereinsatz. Wöchentlich treten sie vor die Medien und erklären die Massnahmen.

Zuletzt haben die Behörden erste Lockerungen des gegenwärtigen Lockdown angekündigt: Am 26. April sollen etwa Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen. Dafür wird Berset von der SVP und von Branchenverbänden hart kritisiert, die auf eine grosszügigere Öffnung drängen.

Trotz Corona-Stress nimmt sich Bundesrat Alain Berset für die 20-Minuten-Leser Zeit. Diesen Donnerstag besuchen wir den 48-jährigen Freiburger am Sitz des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) in Bern. Anwesend sein wird auch Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG. Ab 11.45 Uhr stellen sich die beiden im Live-Stream und -Chat den Fragen der 20-Minuten-Leser. Was wollen Sie von Berset und Koch wissen? Stellen Sie jetzt Ihre Frage zur Corona-Krise. Nutzen Sie dafür das Formular hier:

