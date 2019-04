Stellt Bartfrau Harnaam eure Fragen!

Ihren Bart nennt sie «Sundri». Die Schöne. Auf Instagram trägt die Britin mit indischen Wurzeln den schwarzen, buschigen Bart selbstbewusst, ja sogar stolz zur Schau. Mit perfekt geschwungenem Lidstrich, geschminkten Lippen und blauem Turban liegt Harnaam Kaur halb nackt in der Badewanne und blickt verführerisch in die Kamera. Wer die Fotos betrachtet, käme nie auf den Gedanken, dass diese junge Frau sich schon das Leben nehmen wollte. In der Schule wurde Harnaam aufs Übelste gemobbt.

Mit 16 beschloss Harnaam schliesslich, ihren Körper anzunehmen, so wie er ist. Sie hörte damit auf, die Körperbehaarung, die dem Polyzistischen Ovar-Syndrom geschuldet ist, zu entfernen. Stattdessen beschloss die 26-Jährige, gegen die gängigen Schönheitsideale anzukämpfen. Ihr Ziel: Menschen sollen ihre Schönheit annehmen, egal, in welcher Form.

Am Freitag nun tritt die Body-Positivity-Aktivistin zum ersten Mal in der Schweiz auf. Am Campaigning Summit Switzerland wird sie darüber referieren, was Menschen von Maschinen unterscheidet.

