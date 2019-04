Steuerreform punktet dank AHV-Batzen

Bei der Steuerreform sind die Befürworter auf Kurs. Einen Monat vor der Abstimmung wollen weiterhin 62 Prozent der Stimmberechtigten der komplexen Vorlage zustimmen. Das zeigt die Tamedia-Umfrage. 32 Prozent wollen ein Nein in die Urne legen, während 6 Prozent keine Angaben zu ihren Stimmabsichten machten. Verschiebungen bis zum Abstimmungssonntag bleiben möglich: Der hohe Anteil von «Eher Ja»-Antworten deutet darauf hin, dass die Meinungsbildung noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Waffenrecht: SVP gegen den Rest



Auch bei der Revision des Waffenrechts, mit der die verschärfte EU-Waffenrichtlinie ins Schweizer Recht überführt werden soll, zeichnet sich ein Ja ab. 55 Prozent stimmen der Vorlage derzeit zu – 2 Prozentpunkte mehr Auch bei der Revision des Waffenrechts, mit der die verschärfte EU-Waffenrichtlinie ins Schweizer Recht überführt werden soll, zeichnet sich ein Ja ab. 55 Prozent stimmen der Vorlage derzeit zu – 2 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung Anfang Monat . 44 Prozent sprechen sich gegen die Vorlage aus, während 1 Prozent keine Angaben zu seinen Stimmabsichten machte. Aus Sicht einer Mehrheit der Befürworter ist das Hauptargument für ein Ja, dass die Schweiz so garantiert nicht aus dem Sicherheitsverbund Schengen/Dublin ausgeschlossen würde.

Die Vorlage sieht neben der Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften vor, dass die AHV jährlich zwei Milliarden Franken mehr erhält. Die Zustimmung steigt denn auch mit dem Alter markant an. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind viele Stimmberechtigte noch unentschlossen. Derzeit wollen 56 Prozent sicher oder eher Ja sagen. Bei den über 65-Jährigen sind es schon 68 Prozent.

Sichere Renten als Argument

Nachdem die Unternehmenssteuerreform III im Februar 2017 an der Urne noch abgestürzt war, wurde die Steuerreform mit der AHV-Finanzierung verknüpft. Das dürfte gemäss der Umfrage den Befürwortern in die Karten spielen: So ist für viele Ja-Stimmende das wichtigste Argument, dass die Vorlage einen substanziellen Beitrag zur Sicherung der Renten leiste.

Sorgen bereiten diese Resultate GLP-Vize Pascal Vuichard, der gegen den «AHV-Steuer-Kuhhandel» kämpft: «Der AHV-Zustupf scheint zu verfangen. Obschon damit noch mehr Probleme geschaffen werden. Die zwei AHV-Milliarden gingen voll zulasten der Jungen.» Gleichzeitig werde eine strukturelle, inhaltliche Reform erschwert. «Die AHV ist durch die demografische Entwicklung ein Fass ohne Boden. Es bringt nichts, immer mehr Geld hineinzupumpen, ohne dass das System reformiert wird.» Dies müsse man in den kommenden Wochen noch deutlicher sagen.

«Die Leute sind nicht dumm»

SP-Fraktionschef Roger Nordmann sagt dagegen: «Die Leute sind nicht dumm. Die Umfrage zeigt, dass die Leute Lösungen wollen. Und diese Vorlage löst gleich zwei Probleme.» Die zwei Milliarden für die AHV seien nötig als Ausgleich für die Steuersenkungen. Mit der AHV-Finanzierung sei fast die Hälfte der Mehrkosten gedeckt, die durch die Pensionierung der geburtenstarken «Babyboomer-Generation» entstünden. «Das ist ein wichtiger Schritt zur Sanierung. Die GLP ist jedoch von der Idee besessen, das Rentenalter zu erhöhen.»

Wie die Umfrage weiter zeigt, stimmen derzeit die Wähler der grösseren Parteien der Vorlage mehrheitlich zu. Noch die grösste Skepsis herrscht bei den Anhängern der Polparteien vor, die auch keine Ja-Parole herausgegeben haben. Derzeit wollen 51 Prozent der SVP-Wähler und 53 Prozent der Grünen-Wähler ein Ja auf den Stimmzettel schreiben. Auf grosse Zustimmung stösst die Steuerreform dagegen bei den Wählern der Freisinnigen: 75 Prozent befürworten sie derzeit.

Zur Umfrage

10'815 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 16. und 17. April online an der zweiten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage zu den eidgenössischen Vorlagen vom 19. Mai teilgenommen. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,7 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier.



(daw)