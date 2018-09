Das steckt hinter den Stickern in den Städten

Mülleimer, Strassenschilder, Bushaltestellen, Toiletten, Lichtsignale – überall findet man Aufklebesticker von verschiedensten Organisationen und Vereinen. Vom Start-ups über Fussballclubs bis hin zu anarchistischen Gruppen, die zum Umsturz aufrufen und die Botschaft an eine breite Öffentlichkeit bringen wollen: Die Motive der Stickerer könnten kaum unterschiedlicher sein.

Häufig zu sehen sind auch Aufkleber von Festivals oder Plattenlabels. Fabio Landerer von der Luzerner Band M’Ghadi, die Ska-Reggae-World macht, sagt: «Das ist ziemlich cool, wenn du siehst, wo deine Kleber überall landen können.» Man gebe die Sticker etwa an Konzerten an die Fans ab. Er habe aber auch schon selbst Sticker in der Stadt angebracht. Es sei weniger als Werbeaktion gedacht, sondern diene als eine Art Visitenkarte.

«Günstig, kreativ und unabhängig»

Die Sticker könnten aber auch eine enorme Reichweite erzielen. So erhielten M’Ghadi einmal ein Bild einer ihrer Band-Kleber aus Frankreich: «Das ist ziemlich cool, wenn du Nachrichten aus aller Welt bekommst», sagt Landerer. Umgekehrt finden ausländische Plattenlabels den Weg in die Schweiz – etwa Springstoff aus Berlin.

Auch der Schweizer Rapper Greis bewirbt mit Stickern regelmässig neue Alben. Er sagt, die Quantität mache die Stickerei aus: «Günstig, kreativ und unabhängig – die Sticker funktionieren nur dann effizient, wenn genügend im Umlauf sind.» Einen Sticker müsse man 70-mal anschauen, bis er die Botschaft übermitteln könne.

«Fans fragen nach unseren Shows nach Klebern»

An Konzerten sei es ein Must-do, seine eigenen Sticker zu verteilen: «Fans kommen nach unseren Shows auf uns zu und fragen nach weiteren Klebern. Teilweise sammeln sie diese auch», sagt Greis. Auch im Backstage-Bereich der jeweiligen Lokalitäten ist die Sticker-Community unterwegs. Greis spürt einen Zusammenhalt in der Sticker-Kommune: «Sticker-Produzenten sind untereinander vernetzt. Es gibt auch den Ehrenkodex in der Musikszene: andere nicht überkleben.»

Das Comedy-Duo «Kopfsach Comedy» setzt auf Sticker. Im Backstage-Bereich kleben die beiden ihre Sticker wenn immer möglich neben grosse Namen: «Den besten Platz haben wir in einem Club neben Bligg», sagt Rémy Pfeiffer. Sie achten auf «Catchy Stickers» und haben enorm Freude daran: «Es ist ein bisschen wie Bub sein. Man will zeigen, dass man auch hier war.»

Fans tragen Sticker von ihrem Club in die ganze Welt

Allgegenwärtig sind die Aufkleber von Schweizer Sportclubs. Es sei ein kleiner Battle zwischen den einzelnen Vereinen, die ihr Revier klar markieren wollen, sagt ein Mitarbeiter eines Fanshops. In Zürich beispielsweise zeigt der Fanblock Südkurve des FC Zürich klar, wo der Fussballverein aktiv ist. Mit Fan-Sprüchen wie «Züri isch ois» oder «Züri chläbt überall» kämpfen sie gegen den Stadtrivalen Grasshopper Club Zürich an. Öfter komme es auch zum gegenseitigen Überkleben der Sticker.

Weltweit sind Fanblöcke der Schweizer Fussballclubs vertreten und stickern andere Städte voll. Auf Social Media gibt es sogar mehrere Seiten, die die Kleber aus aller Welt zeigen – etwa den Instagram-Kanal @fcbasel_sticker.

Polizei und Stadt haben keine Freude

Wer allerdings seine Sticker auf öffentlichem Grund platziert, muss mit einer Busse rechnen. Gemäss der Stadtpolizei Zürich ist das Kleben auf öffentlichen Grund ohne Bewilligung nicht erlaubt: «Unter Umständen kann durch einen Kleber Sachschaden entstehen, was eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zur Folge haben kann», sagt Sprecher Michael Walker. Für Heiko Ciceri von der Dienstabteilung Verkehr sind die Sticker eine unschöne Sache, die nur Arbeit verschaffe und Steuergelder koste: «Der Aufwand für die Reinigung für Aufkleber und Graffitis beläuft sich pro Jahr auf einen sechsstelligen Betrag.»

Die Klebenden sind sich den Konsequenzen bewusst, sehen die Sticker aber als Alternative zum Graffiti. Trotzdem: «Man soll einfach mal etwas machen, statt immer zu hinterfragen», findet Rémy Pfeiffer von «Kopfsache Comedy». Auch Musiker Greis sagt: «Eine Busse ist normal, aber ich habe nichts dagegen, wenn gestickert wird.» M’Ghadi hatten noch nie Probleme mit der Polizei und wollen auch nicht negativ auffallen: «Das Löwendenkmal wäre ein schlechter Ort für Werbung», sagt Fabio Landerer.