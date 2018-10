SBB konnte IT-Störung beheben

Wegen einer IT-Störung war es am Montagmorgen nicht möglich, über die SBB-App oder am Automaten ein Billett zu kaufen. SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigte entsprechende Meldungen von Leser-Reportern. Das Zugpersonal werde in solchen Fällen schnellstmöglich informiert, damit jene Passagiere, die noch kein Billett haben, dieses ohne Aufpreis im Zug kaufen können.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Wer bereits ein in der App hinterlegtes Ticket besitze, war von der Störung nicht betroffen, sagt Schärli. Gemäss der SBB waren nur neuere Automaten betroffen.

IT-Störung im Ticketverkauf. Verkaufssysteme funktionieren nur teilweise. Betrifft Schalter, Ticketshop und Automaten. An Automaten sind lokal gespeicherte Tickets erhältlich. Das Zugpersonal ist informiert und verkauft Billette ohne Zuschlag. Dauer der Störung noch unklar. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 29. Oktober 2018

Mittlerweile konnte das Problem behoben werden, wie die SBB via Twitter mitteilte. Der Billettkauf sollte dementsprechend wieder klappen.

IT-Störung bei Verkaufssystemen ist behoben. Billette sind wieder auf allen Kanälen erhältlich. Das Zugpersonal war informiert und verkaufte Tickets ohne Zuschlag. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 29. Oktober 2018





(vro)