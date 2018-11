«Koche nicht gerne – mein Freund ist da begabt»

Umfrage Wie kochen Sie? Ich koche gut.

Mit dem Kochen habe ich es nicht so im Griff.

Weiss nicht.

Social Media Star Zeki Bulcurcu wartet am Tisch auf das Essen, während seine Freundin in der Küche Peperoni schneidet. «Sie lässt sich nicht helfen. Weil sie weiss, es artet nachher aus, wenn ich helfe», erklärte Zeki sein mangelndes Engagement beim Kochen kürzlich in einem SRF-Dok. Bei anderen Paaren herrscht in der Küche dagegen der umgekehrte Fall, wie eine Strassenumfrage zeigt (siehe Video).

(bz)