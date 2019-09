Sollen Eltern ihre Kinder durchs Studium füttern?

Der Tag ist von früh bis spät mit Seminaren und Vorlesungen vollgepackt. Abends, wenn der Job in der Bar ruft, steht aber bereits ein Treffen für die Gruppenarbeit auf dem Programm. Mit einem Nebenjob stossen Studenten vielfach an ihre Grenzen. Hier will Brigitte Ortega ansetzen.

Umfrage Finden Sie es in Ordnung, wenn Eltern ihre Kinder durch das Studium füttern? Ja. Während des Studiums muss man sich noch nicht selbst versorgen können.

Nein. Studenten sollten zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts selber finanzieren.

Studenten sollten auf eigenen Beinen stehen können.

Weiss nicht.

«Insbesondere im ersten Studienjahr sind Studenten in einigen Fächern besser beraten, wenn sie keinem Job nachgehen», sagt die Leiterin der Fachstelle Studienfinanzierung der Universität Zürich. Wichtig sei, dass man sich vor dem Studium über die effektive Arbeitsbelastung informiere und im Studium einen realistischen finanziellen Plan mache. «Dazu muss auch die persönliche Belastungsfähigkeit berücksichtigt werden.»

«Harte Selektionsverfahren»

«Die hohe Präsenzpflicht und viele Zwischenprüfungen machen es an einigen Hochschulen praktisch unmöglich, neben dem Studium noch zu arbeiten», bestätigt Alessio Palermo, Zentralpräsident des Schweizerischen Studentenvereins. Besonders in den Lern- und Prüfungsphasen verlange das Studium hundertprozentige Aufmerksamkeit. Dazu drohten harte Selektionsverfahren mit hohen Durchfallquoten.

Viele Studierende müssten sich deshalb ihren Lebensunterhalt von den Eltern finanzieren lassen. «So sind die Studierenden oft auch gezwungen, bei ihren Eltern zu wohnen und eine Uni zu besuchen, die sie mit Pendeln erreichen.» Andernfalls komme für sie meist nur ein Teilzeitstudium infrage oder sie müssten den Abschluss hinauszögern.

«Studieren ist ein Fulltime-Job»

Auch Bildungspolitikerin Martina Munz ist der Meinung, dass Eltern für die Erstausbildung ihrer Kinder verantwortlich sind und deshalb für das Studium aufkommen müssen. «Studieren ist immer auch mit Präsenzzeit und Lernen verbunden und daher ein Fulltimejob», sagt die SP-Nationalrätin. Es sei nicht die Idee, dass Studenten mit Nebenjobs ihren Lebensunterhalt bestritten. Dazu seien Stipendien da.

«Mit einem Job an der Bar sollen sie Arbeitsluft schnuppern und etwas dazuverdienen, aber nicht sich selbst versorgen müssen», sagt Munz. Die Kompetenzen, die im späteren Beruf gefragt seien, erlange man durch obligatorische Praktika im Rahmen des Studiums.

Wunsch nach mehr Zeit zum Arbeiten

Für Bildungspolitiker Felix Müri hingegen kommt nicht infrage, dass Studenten Eltern auf der Tasche liegen. «Manchen Studenten, die über ihr stressiges Studium klagen, stinkt es vielleicht nur, nebenbei noch zu arbeiten», sagt der SVP-Nationalrat. So hängten einige Studenten ihrem Bachelorabschluss gerne ein unnötiges Masterstudium an. «Studenten, die sich von ihren Eltern durchfinanzieren lassen, sammeln weniger Lebens- und Berufserfahrung. Auch sie sollten wissen, was es bedeutet, jeden Tag zur Arbeit zu gehen.»

Laut Müri darf es nicht so weit kommen, dass noch mehr Staatsgelder in den Stipendientopf fliessen oder Eltern das Studium als erweiterte Primarschulzeit sehen.«Ich bin deshalb dafür, dass in den Stundenplänen der Hochschule mehr Zeit für Jobs freigeschaufelt wird.»

Alessio Palermo schliesst sich an: «Es braucht an den Unis mehr Luft, damit Studenten zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts selbst bestreiten können.» Bleibe mehr Zeit für einen Nebenjob, hätten Studienabgänger auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. «Wird es durch den ständigen Unistress sogar unmöglich, nebenbei noch zu kellnern, werden die Studienabgänger auf dem Arbeitsmarkt erst recht als Theoretiker angeschaut.»