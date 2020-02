«Unsere 4 Kinder bleiben heute Morgen daheim»

Bis 10 Uhr heute Morgen werden in der Schweiz wegen Sturmtief Sabine Böen bis zu 130 km/h erwartet. Einige Schulen sorgten gestern bereits vor und strichen den Unterricht. Der Schulunterricht fällt etwa etwa in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Baselland aus. Andere Kinder hingegen müssen trotzdem in die Schule (siehe Bildstrecke). Das verunsichert manche Eltern.

(bz)