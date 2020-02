Sturm Bianca bringt Windspitzen von 110 km/h

Am Mittwoch mache sich der Winter wieder bemerkbar, bevor dann der Donnerstag in Sachen Wetter einiges bereit halte, schreibt MeteoNews. Ein kleines, aber giftiges Sturmtief mit Namen Bianca ziehe seine Bahn über Frankreich und Deutschland in Richtung Osten. Auch die Schweiz bekomme ordentlich was ab.

Hier noch ein Blick auf so eine für uns recht kritische Variante von #Sturm#Bianca mit ner eher südlichen Zugbahn, quer über Baden-Württemberg und Bayern... pic.twitter.com/w6WTfzSdmP– MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 25, 2020

In der Nacht hat uns immer kältere Luft erreicht. Es kommt zu Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Es werde generell sehr windig, am Donnerstag gar stürmisch, twittert MeteoNews.

Zugbahn noch nicht klar

Sturm Bianca ziehe dann in Richtung Mitteleuropa. Zum Tief gehöre auch eine Warmfront, so dass die erste Tageshälfte vom Donnerstag eher trocken bleibt. Der Wind frische dann langsam auf und entwickle sich gegen Abend zum Sturm, der von einer Kaltfront begleitet werde. Es müsse mit Sturmböen gerechnet werden.

Das genaue Ausmass dieses Ereignisses hänge von der Zugbahn von Bianca ab. Zurzeit gibt es noch drei Modelle. Nach dem ungünstigsten Szenario muss laut MeteoNews mit Windspitzen von bis zu 110 km/h gerechnet werden.

Auf Mittwoch mit kalter #Polarluft zunehmend #Schneeschauer bis in die tiefen Lagen. Tagsüber windig, immer wieder Schnee- und Graupelschauer, lokal auch #Wintergewitter. Das sind die??Neuschneemengen??bis Donnerstagmorgen: https://t.co/lbRSnc6dJGpic.twitter.com/OY7SIsq0H1– meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 25, 2020

(chk)