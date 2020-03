Tief Elli bringt Windspitzen von 127 km/h

Das Sturmtief Elli ist in der Nacht auf Freitag mit Orkanböen über die Schweizer Berge gefegt. Auf dem La Dôle ob Genf wurden Windgeschwindigkeiten von 127 Kilometer pro Stunde gemessen. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Stundenkilometer.

Heute bleibt es wechselhaft und windig! Zu verdanken haben wir das nach wie vor #Tief #Elli. Heute Morgen liegt es mitten über Deutschland, tagsüber zieht es langsam ostwärts weiter. Bei uns produziert es im Norden viele Wolken und einige Schauer, der Süden bleibt geschützt. (km) pic.twitter.com/paqoqB1r3h — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 6, 2020

Noch stärker war am Donnerstagabend der Föhn. Am Bodensee erreichten die Windgeschwindigkeiten sogar 102 Kilometer pro Stunde. Das war noch mehr als die Föhnspitzen in den klassischen Föhntälern. In Altdorf UR reichte es immerhin für 95 km/h, wie SRF Meteo mitteilte.

Für Orkanböen, also Windgeschwindigkeiten von mehr als 117 km/h, reichte es auch auf dem Chasseral, auf dem Säntis und dem Pilatus sowie auf dem Bantiger bei Bern. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei 85 Kilometern pro Stunde, so in Egholzwil und im Norden der Stadt Zürich.

(Die Wetterprognosen von Meteonews)

Am Freitag geht es wechselhaft und kühler weiter, morgens ist auch noch der Wind zu spüren, der Höhepunkt ist jedoch bereits durch. Entlang der Berge kann es jedoch lang anhaltende Niederschläge geben, da sich die Wolken an den Alpen stauen.

Am Samstag wird es dann mit einer Maximaltemperatur von 6 Grad noch etwas kälter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 bis 600 Meter. Die Hoffnung auf weisse Landschaften im Flachland macht Marquardt aber gleich wieder zunichte: Wenn, dann gibt es nur wenig Schnee. Und der würde nicht lange liegen bleiben, da es am Sonntag mit 10 bis 12 Grad bereits wieder frühlingshaft warm und freundlich wird. Da die Sonne schnell an Kraft gewinnt, hat der Schnee keine Chance.

