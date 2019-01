Sturmtief Oskar bringt zügigen Föhn und Eisglätte

Das Sturmtief Oskar ist im Anzug. Im Vorfeld dazu gibt es einen zügigen Föhn, der in den Bergen zu spüren ist. So wurden laut SRF Meteo in Oberägeri 84 Stundenkilometer gemessen, in Meiringen und Altdorf je 79 und in Elm immerhin noch 76 km/h.

Im Vorfeld von #Sturmtief #Oskar bläst in den Alpen bereits zügiger #Föhn. Im Flachland dagegen ist es noch ruhig. ^is pic.twitter.com/pagMZ9XaC2 — SRF Meteo (@srfmeteo) 30. Januar 2019

Doch bringt Oskar nicht nur Wind, sondern auch Schnee. In der Nacht gab es vom Westen her Niederschläge kombiniert mit Temperaturen von - 3 bis - 1 Grad, wie Meteonews im «Wetterflash» prognostiziert. Es herrscht also auf den Strassen Glättegefahr.

Nicht überall war es am frühen Morgen eisig. Die Temperaturen waren zum Aufstehen sehr unterschiedlich, wie ein weiterer Tweet von SRF Meteo zeigt.

(chk)