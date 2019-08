Bald enthalten Joghurts und Müesli weniger Zucker

Schweizer essen pro Tag mehr als doppelt so viel Zucker, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO der eigenen Gesundheit zuliebe empfiehlt. Der Bund rund um SP-Bundesrat Alain Berset hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Zuckerverzehr der Schweizer zu drosseln. Seit 2015 hat er gemeinsam mit Lebensmittelproduzenten und Detailhändlern den Zuckergehalt in bestimmten Joghurts und Frühstückscerealien schrittweise gesenkt. Nun folgt der nächste Schritt: Am Dienstag haben sich Bund und Unternehmen auf weitere Reduktionsziele geeinigt.

Bis 2024 sollen Joghurts zehn Prozent weniger Zucker enthalten, Müesli gar 15 Prozent weniger. Neu wird die Zuckerreduktion auf weitere Produkte ausgedehnt. Diese müssen noch bestimmt werden. Zur Debatte stehen offenbar Süssgetränke. Die Erklärung soll zudem mit Zielen zur Salzreduktion ergänzt werden. So sollen Brote und Saucen weniger Salz enthalten.

Berset zog vor den Medien eine positive Zwischenbilanz. «Es ist aber noch nicht genug.»

Erfolgreiche Zuckerreduktion in Frühstücksprodukten



Die ersten Massnahmen zur Zuckerreduktion in unserem Essen erfolgte vor vier Jahren: An der Weltausstellung 2015 hatte Bundesrat Berset im Rahmen der «Erklärung von Mailand» zusammen mit mehreren Unternehmen vereinbart, den Zuckergehalt von Frühstücksprodukten zu verringern.

2017 einigte sich der Bund gemeinsam mit insgesamt 14 Lebensmittelproduzenten und Detailhändlern, darunter Nestlé, Danone, Migros oder Coop, auf konkreter Ziele: So verpflichteten sich die unterzeichnenden Unternehmen den Zuckergehalt in Joghurts bis Ende 2018 um 2,5 Prozent zu senken, in Frühstückscerealien um 5 Prozent. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zog zu Beginn dieses Jahres eine positive Bilanz zu diesen Massnahmen.

(jk)