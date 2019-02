Sunrise zeigt Porno im Schaufenster

Umfrage Schaust du dir Pornofilme an? Ja. (Ich bin eine Frau)

Ja. (Ich bin ein Mann)

Noch nie, aber ich habe es noch vor.

Nein, das ist nichts für mich.

Eine Gruppe junger Erwachsener traute ihren Augen kaum, als sie letzten Samstag zu später Stunde den Sunrise-Store in Dietikon passierte. Auf dem Fernseher in der Filiale lief gut sichtbar ein Erotikfilm. Ein Leser hat den Vorfall gefilmt. Das Video machte in den sozialen Netzwerken die Runde – auch weil es mit dem Aufruf versehen wurde, es möglichst weit zu verbreiten.



Sunrise bestätigt den Vorfall: «Ein Mitarbeiter hat beim Schliessen des Shops fälschlicherweise einen privaten Fernsehsender eingestellt, auf dem am späten Abend ein Erotikfilm lief. Zu sehen ist üblicherweise der Sunrise-Kanal, auf dem kundenspezifische Informationen abgespielt werden. Wir bedauern das Versehen», sagt eine Sprecherin.

(mm)