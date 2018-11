«Ist es zu fassen? Man hat mich rausgelassen»

Am Dienstag wurde der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter vom Diogenes Verlag, der seine Bücher verlegt, bei Twitter gemeldet und schliesslich gesperrt. Man sei davon ausgegangen, dass es sich beim kürzlich eröffneten Account nicht um Suters Account gehandelt habe, da dieser auf Social Media bis anhin durch Abwesenheit geglänzt habe, hiess es beim Verlag. Die Sperrung erfolgte relativ kurz nach der Veröffentlichung eines Gedichts, das sich gegen die Sozialdetektiv-Vorlage stellt.

Wie sich gestern herausstellte, war es tatsächlich der Bestsellerautor gewesen, der auf Twitter Kurzgedichte veröffentlicht hatte. Twitter schien das aber egal zu sein: So erhielt Suter zunächst ein E-Mail der Social-Media-Plattform, das ihn darüber informiert, dass sein Account nicht wieder entsperrt werde. «Identitätsbetrug ist die Vortäuschung, eine andere juristische Person zu sein, und ist strengstens untersagt. Dieser Account wurde gesperrt und wird nicht wiederhergestellt», steht im Mail.

Twitter-User genervt

Inzwischen scheint man aber auch bei Twitter den Irrtum bemerkt zu haben – Suter ist seit Donnerstag wieder online. Er dankte dafür, dass er wieder dichten darf:

Ja, ist denn das zu fassen?

Man hat mich rausgelassen!

Empfangt den Dank des Reimeschmieds,

Ihr Freunde des gereimten Tweets! — martinsutercom (@martinsutercom) November 8, 2018

In der Zwischenzeit hatte der Erfolgsautor seine Gedichte etwa über den Twitter-Account von Kabarettist Viktor Giacobbo oder den des deutschen Schauspielers Moritz Bleibtreu verbreitet (siehe Bildstrecke). Wie der Schriftsteller gestern mitteilte, empfindet er Twitter als neue Herausforderung für sein schriftstellerisches Schaffen, da ihn die Reduktion auf eine bestimmte Anzahl Zeilen schon immer fasziniert habe. So twittert er via Moritz Bleibtreu dann auch: «Ich hab nicht schlecht geschaut: Mir sperrt man den Account! Ich schreib doch keine Zoten! Ist reimen denn verboten?»

