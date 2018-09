Swiss-Maschine muss kurz nach Start umkehren

Eine Swiss-Boeing 777 auf dem Weg nach Los Angeles kehrte kurz nach dem Start nach Zürich zurück. Zuvor kreiste das Flugzeug noch kurz über Hannover.

Dies bestätigte Swiss-Sprecher Florian Flämig gegenüber 20 Minuten: «Der Flieger musste aufgrund technischer Probleme nach Zürich zurückfliegen.» Er ergänzte: «Eigentlich hätte er weiterfliegen können, aber aufgrund des bevorstehenden Atlantikfluges hat man entschieden, nach Zürich zurückzukehren.»

Die genauen Probleme werden nach der Landung von technischen Mitarbeitern geklärt.

Ersatzflieger startet fünf Stunden später

Die Passagiere müssen durch die Probleme mit einer Verspätung von fünf Stunden rechnen. Immerhin geht es für die Reisenden noch heute nach Los Angeles. «Es wird einen Flugzeugwechsel geben und um 18.30 Uhr startet bereits der nächste Flug», sagt Flämig.

Auf Twitter spekulierten User bereits während des Manövers über die Ursache der Planänderung:

Flight #LX40 is currently holding near Hannover Airport. Any further information, @FlySWISS? @airlivenet @AirportWebcams @flightradar24 @aeroTELEGRAPH pic.twitter.com/OatBssDEdg