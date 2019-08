Swiss-Flugzeug soll in der Luft Teile verloren haben

Als der Flug LX348 von Genf nach London am 25. Juli auf knapp 10'000 Metern Höhe über Frankreich flog, hörten Passagiere einen Knall und sahen laut «Aviation Herald» Flammen aus einem Triebwerk schiessen. Die Cockpitcrew stellte einen technischen Defekt am linken Triebwerk fest und bat um eine rasche Landung auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle.

Die Maschine konnte sicher landen. Es handelt sich um ein Flugzeug, das erst seit Juni 2018 für die Swiss im Einsatz ist. Die ursprünglich unter dem Namen C-Series vermarkteten Flugzeuge von Bombardier wurden von Airbus übernommen und tragen seither den Namen A220.

Teile werden im Wald vermutet

Nun wird bekannt: Offenbar hat das Flugzeug in der Luft Teile verloren. Die französische Flugunfall-Untersuchungskommission hat gestern einen entsprechenden Zeugenaufruf veröffentlicht. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass Teile des Triebwerks fehlen. Die Behörden vermuten, dass sich diese in einem Wald in rund 50 Kilometer nordwestlich von Dijon in Frankreich befinden.

Die Behörden rufen die Bevölkerung nun dazu auf, Beobachtungen zu melden – und warnen: Die bis zu 30 Zentimeter langen Teile aus Titan seien scharfkantig. Ob sich die Teile aufgrund eines Materialfehlers oder menschlichen Versagens lösten, ist bislang nicht bekannt. Die Untersuchung wird durch die US-Sicherheitsbehörde NTSB geführt, weil der Triebwerkhersteller aus den USA kommt.

«Herabfallende Teile können zum Tod führen»

Laut Aviatik-Experte Patrick Huber kann ein solcher Fehler im schlimmsten Fall tödlich sein: «Wenn die Teile aus 10'000 Metern Höhe hinuntergestürzt sind und jemanden getroffen haben, kann dies durchaus zum Tod führen.» Generell seien Vorfälle dieser Art aber sehr selten. «Eigentlich sollte es nicht passieren dürfen, dass Teile einfach so abfallen», sagt Huber.

Dennoch hält er das Flugzeug für ein sehr sicheres Transportmittel: «Ein Flugzeug wird ständig gewartet und nach jedem Flug geprüft. Es ist wahrscheinlicher, dass man beim Autofahren Teile vom Fahrzeug verliert als ein Flugzeug Teile während des Fliegens.»



Die Swiss kann sich aufgrund laufender Untersuchungen nicht weiter zum Vorfall äussern.

