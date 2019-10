Swiss-Maschine muss in Paris zwischenlanden

Beim umgeleiteten Flugzeugtyp handelt es sich um einen Airbus A220-300 (vormals Bombardier C-Serie). Der Grund für die Landung in Paris waren Unregelmässigkeiten am Triebwerk, wie Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott gegenüber 20 Minuten sagt. Die Maschine war von London Heathrow auf dem Weg nach Genf.

Umfrage Fliegen Sie häufig? Ja, ich fliege ständig.

Ich fliege ab und zu.

Nein, ich fliege nicht gern.

Nein, ich schaue auf die Umwelt.

«Für die Fluggäste sowie die Besatzungsmitglieder hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden und die Landung in Paris ist reibungslos verlaufen», so Fuhlrott. Entgegen anderer Medienberichten betont sie, dass die entsprechende Flotte nicht stillgelet ist. Eine bestimmte Anzahl an Flügen von Genf und Zürich seien allerdings verspätet.

Erst im September musste ein Flieger des gleichen Typs nach Genf zurückkehren. Kurz nach dem Start hatte es einen lauten Knall gegeben und ein Triebwerk sprühte Funken. Die Piloten konnten die Maschine auch damals sicher Landen. Verletzt wurde niemand.

(dmo)