Swiss-Maschine muss kurz nach Start umkehren

Um 20.25 startet der Swiss Flug LX 1028 nach Düsseldorf. Nur wenige Minuten später landete die Maschine allerdings bereits wieder am Flughafen Zürich. Der Grund: Ein technischer Defekt.

Laut Sprecher Stefan Vasic bemerkten die Piloten technische Unregelmässigkeiten bei einem der Triebwerksventille. Vasic weiter: «Als reine Vorsichtsmassnahme wurde die Flughafenfeuerwehr aufgeboten.» Dies sei in solchen Fällen üblich.

Für die 84 Passagiere bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Nur: Die Nacht müssen sie in Zürich verbringen. Die Swiss organisierte Übernachtungen in den Hotels am Flughafen Zürich.

