Swiss-Piloten setzten «Mayday!» ab

Am Samstagabend kam es während des Landeanflugs eines Airbus A321 der Swiss auf den Flughafen Zürich zu einem Zwischenfall. Zwei Blitze schlugen in die Maschine ein, die von Malaga her nach Zürich flog. Daraufhin fiel laut mehreren Medienberichten das Wetter-Radar aus.

Die beiden Piloten reagierten sofort und setzten einen «Mayday»-Notruf ab. Dabei handelt es sich um die höchste Alarmstufe, die Piloten ausrufen können. Dies war angebracht, denn ohne den Wetter-Radar ist es den Piloten nicht mehr möglich, verschiedene Wetterzellen zu erkennen und Gefahren zu umfliegen.

Drei Stunden Verspätung

Daher entschied sich die Crew des Swiss-Fliegers, nach Stuttgart weiterzufliegen, obwohl der Wetter-Radar bereits zwei Minuten nach dem Zwischenfall wieder funktionierte. Dort konnten sie 25 Minuten nach dem Notruf sicher landen.

ZRH ¦ Emergency

SWR2119 e/r AGP-ZRH is squawking 7700 (general emergency). Reason unknown. Opb A321 HB-ION. pic.twitter.com/tlDWoRfZwk — ZRH ¦ spot (@zrhspot) June 15, 2019

In Stuttgart wurde das Flugzeug genauestens untersucht. Für diesen Check musste es zwei Stunden am Boden bleiben. Dies war notwendig, denn nach Blitzeinschlägen ist eine ausgedehnte Kontrolle der Maschine unumgänglich. Mit rund drei Stunden Verspätung konnte das Flugzeug schliesslich in Zürich landen. Mittlerweile wird es wieder für den normalen Liniendienst eingesetzt.

(doz)