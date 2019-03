Mängel bei Wartungs-Arbeiten von Swissfliegern

Vor Kurzem hat die Swiss in einem internen Schreiben darüber informiert, dass es in den vergangenen Wochen mehrmals zu Qualitätsmängeln gekommen sei. Davon betroffen sind laut den Zeitungen der CH Media die Maintenance-Checks bei Langstreckenmaschinen.

Diese Checks werden nämlich im Gegenteil zu kleineren Arbeiten – die in Zürich angegangen werden – im Ausland durchgeführt. Die Airbus-Flugzeuge, Boeing-777 und die neue C-Series von Bombardier müssen für grössere Wartungsarbeiten nach Ljubljana in Slowenien und Amman in Jordanien. Von den Mängeln betroffen sei die jordanische Firma Joramco.

«Keine sicherheitsrelevanten Mängel»

Die Konsequenzen werden sofort gezogen: Die Swiss will künftig während den Checks mehr eigene Leute nach Amman schicken, um die dortige Arbeit besser überwachen zu können. Ausserdem solle mittelfristig geprüft werden, ob und wie stark man in Zukunft auf diese Dienste in Jordanien setzt.

Es ist unklar, wie gross der Schaden tatsächlich ist und wie viele Fälle es gibt. Darüber gibt die Swiss keine Auskunft. Man könne aber versichern, «dass sämtliche Swiss-Flugzeuge den strengen Vorgaben von Herstellern und Behörden entsprechen und sie zu keiner Zeit sicherheitsrelevante Mängel aufweisen», wie die Swiss gegenüber den Zeitungen von CH Media sagte.

Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt ist über den Sachverhalt informiert. Joramco werde von Behörden, welche die Standards der europäischen Agentur für Flugsicherheit erfüllten, überprüft. Daher erachtet das Bazl die Situation als unkritisch, wie es im Bericht weiter heisst.

(doz)