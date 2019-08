Wegen Blitzeinschlag lässt Swiss Passagiere stehen

Eigentlich hätte Swiss-Flug LX253 um 16.05 Uhr vom Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv Richtung Zürich abheben sollen. Doch wegen eines Blitzeinschlags hatte der Airbus der Swiss eine grössere Verspätung. So gross, dass die Maschine schliesslich ohne Passagiere zurück nach Kloten fliegen musste.

Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott bestätigt auf Anfrage den Sachverhalt: «Der Flug nach Tel Aviv hätte mit einem Airbus A330 durchgeführt werden sollen. Da das Flugzeug jedoch von einem Blitz getroffen worden war, wurde stattdessen ein Airbus A340 eingesetzt. Durch das Umdisponieren der Flugzeuge kam es zu einer Verspätung.»

Crew hatte Einsatzzeit überschritten

Ein Leser-Reporter erzählt gegenüber 20 Minuten am Telefon: «Gegen 18.15 Uhr wurden wir schliesslich informiert, dass wir nicht mehr nach Zürich fliegen können.»

Die Maschine flog allerdings ohne Passagiere und Kabinenbesatzung am Abend wieder nach Zürich. Fuhlrott: «Die Kabinenbesatzung hätte ihre maximal erlaubte Einsatzzeit überschritten, wäre sie am selben Tag noch nach Zürich zurückgeflogen. Da das Flugzeug jedoch am selben Abend noch in Zürich benötigt wurde, flog es die Cockpit-Crew ohne Passagiere und Kabinenbesatzung zurück.»

Der Leser-Reporter hat Glück, denn er kann mit seiner Familie bei den Schwiegereltern unterkommen. «Aber da stehen noch über Hundert Passagiere rum, für die muss zuerst mal eine Unterkunft gefunden werden.» Die Swiss organisierte bereits am Abend Umbuchungen und Hotel-Übernachtungen.



(bee/fss)