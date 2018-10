Kunden sind empört über teurere Swisscom-Abos

Viele Swisscom-Kunden erhielten Anfang Oktober einen Brief, über den sie sich wohl nicht sonderlich gefreut haben. Darin stand nämlich, dass ihr bisheriges Swisscom-Abonnement abgeschafft und automatisch auf ein neues umgestellt werde. Das Problem dabei: Die neuen Abos sind um einiges teurer als jene, die aus dem Angebot genommen werden, berichtet das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Das Abo «Natel basic liberty», das zuvor 12 Franken pro Monat kostete, soll neu unter dem Namen «inOne mobile light» 35 Franken kosten. Das «liberty primo»-Abo wird neu zum «inOne mobile XS» und wird von 29 auf 65 Franken erhöht. Gegenüber SRF beschwerten sich die Kunden und nannten dieses Vorgehen eine «Frechheit» oder «Unverschämtheit».

Swisscom sucht Kontakt zu Kunden

Ausserdem kritisieren viele Kunden, dass die Swisscom früher hätte informieren müssen. Es wurde nicht einmal die vertragliche Kündigungsfrist von 45 Tagen eingehalten, denn die Briefe waren auf den 27. September datiert und landeten am 3. oder 4. Oktober bei den Kunden. Der automatische Abo-Wechsel soll aber bereits am 8. November stattfinden. Die Swisscom gibt allerdings an, dass es sich in diesem Fall nicht um eine Abo-Kündigung, sondern um einen Abo-Wechsel handle. Über diesen habe man fristgemäss informiert.

Eine Sprecherin der Swisscom sagt zu 20 Minuten, dass mindestens 30 Tage eine angemessene Dauer sei, um Kunden Zeit zu geben, zu reagieren. Gleichzeitig würden die Kunden so nicht so lange im Voraus informiert, dass es vergessen gehe.

Neue Abos sollen sogar billiger sein

Zudem heisst es seitens der Swisscom, dass die neuen Abos für Kunden unter Umständen sogar billiger sein könnten als die alten. Denn nun seien die Gesprächskosten und Internet-Daten bereits ganz oder teilweise im Abo-Paket inbegriffen und müssten nicht mehr separat bezahlt werden.

Dies besänftigt die wütenden Kunden aber keineswegs, denn viele geben an, absichtlich die günstigen Abos bezogen zu haben, weil sie das Internet selten nutzen oder nur wenig telefonieren. Daher bietet die Swisscom Betroffenen an, sich zu melden und mit ihnen gemeinsam eine günstigere Alternative auszuarbeiten.

So kommentiert die Swisscom die Abschaffung der alten Abos: «Die betroffenen Tarife sind zumeist über zehn Jahre alt, nicht mehr zeitgemäss und werden nicht mehr von vielen Kunden genutzt.» Mit den neuen Abos würden viele Kunden von Inklusivleistungen profitieren und würden je nach Nutzung unterm Strich teils sogar weniger bezahlen, sagt die Sprecherin zu 20 Minuten. Kunden hätten zudem jederzeit die Möglichkeit, auf ein anderes, aktuelles Abo zu wechseln, schreibt die Swisscom weiter.

(doz)