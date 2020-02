Swisscom kämpfte erneut mit einer Störung

Am Mittwochmorgen meldete die Swisscom erneut eine Störung. Die Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung und so konnte das Problem schnell behoben werden.

Heute Morgen früh kam es bei einigen Kunden zu einer kurzzeitigen Einschränkung der mobilen Datenkommunikation, die bereits wieder behoben ist. Wir bitten betroffene Kunden Ihr Gerät neu zu starten oder den Flugmodus ein- und wieder auszuschalten. — Swisscom (@Swisscom_de) February 19, 2020

Bereits in der Nacht auf den 12. Februar waren bei Wartungsarbeiten grosse Teile des Swisscom-Netzes ausgefallen. Auch Notrufe waren betroffen. Es war die zweite grosse Panne innerhalb eines Monats.

Nach dem grossflächigen Swisscom-Ausfall von letzter Woche wurde die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF) aktiv. Sie will die Swisscom-Verantwortlichen zu einer Aussprache einladen.

(dmo/sda)