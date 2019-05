Tamy Glauser kandidiert für den Nationalrat

Am Dienstagabend gaben die Grünen des Kantons Zürichs die Namen ihrer Nominierten für die Parlamentswahl vom Oktober bekannt. Darunter ist ein Name, der bestens bekannt ist: Tamy Glauser (34). Was schon längst vermutet wurde, ist nun Gewissheit: Tamy Glauser kandidiert für einen Sitz im Nationalrat. Das Model erhält Listenplatz 10.

Das Schweizer Model lebt in Paris und hat vor dem internationalen Durchbruch einige Semester Soziologie studiert. Glauser ist mit der Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (29) zusammen. Die beiden werden auch Tamynique genannt und setzen sich für die Rechte von Homosexuellen sowie für Umweltschutz ein.

«Fühle mich wie bei ‹House of Cards›»

Noch im Dezember hatte Glauser am Rande der Bundesratswahl zu 20 Minuten gesagt: «Wie es punkto Politkarriere aussieht, wird sich zeigen. Ich finde es sehr spannend, was hier alles passiert. Ich fühle mich wie mitten in einer Episode der Serie ‹House of Cards›.» Damals hatte Glauser Viola Amherd (CVP) unterstützt, die dann auch in den Bundesrat gewählt wurde. Amherd sei gesellschaftsliberal und engagiere sich für die Klimapolitik. Das seien Punkte, die ihr ebenfalls am Herz liegen würden, so Glauser.

Bei einer erfolgreichen Wahl würde Glauser in die Fussstapfen ihres verstorbenen Grossvaters treten: Walther Hofer war einst im Nationalrat, allerdings für die SVP.

(jk/sbr/fss )