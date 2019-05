Bis zu 30 Grad, nun kommt der Sommer wirklich

Lange liess er auf sich warten, jetzt ist der Sommer aber definitiv im Anmarsch. Wie Meteonews schreibt, ist die Talsohle in Sachen Wetter durchschritten. «Der Sommer nimmt Anlauf», heisst es in einem Tweet.

In der Nacht und morgen gibt es weitere #Regengüsse, der Schwerpunkt verlagert sich an den zentralen und östlichen #Alpennordhang. Damit ist die Talsohle in Sachen Wetter durchschritten, der #Sommer nimmt Anlauf. Am #Wochenende ist es soweit. https://t.co/ukMOKW9ZVC (km) pic.twitter.com/TDmKlV3BRY