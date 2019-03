Nach Mega-Wetter fallen Temperaturen auf 10 Grad

Gestern war noch T-Shirt-Wetter, heute muss die Jacke wieder aus dem Schrank: Der Frühling macht Pause und es bleiben noch deutliche kühlere 10 bis 11 Grad und vereinzelt wird es sogar nass.

Laut Wetterprognosen gibt es aber hie und da auch sonnige Abschnitte.

Heute #WederFischNochVogel. Mal bewölkt, mal sonnig. Am Nachmittag lokal nass. Am zentr.&östl. Alpennordhang am verbreitetsten Niederschlag, Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 700 bis 500 m. Weder kalt noch warm: 11 Grad. Teils zügiger NW-Wind. ^is pic.twitter.com/9WsQ4lJcIX