Schüler müssen zum Nationalhymnen-Test

Tessiner Schüler müssen in diesem Schuljahr zum Hymnentest antraben. Es gilt zu prüfen, ob die Kinder den Schweizerpsalm (auf Italienisch: Quando bionda aurora il mattin c’indora ...) singen können. Das Ziel: Am Ende der Primarschule müssen ihn die Kinder singen können. Und zum Schluss der Sekundarschule sollen sie etwa reflektieren können, inwiefern der Schweizerpsalm nationale Identität stiftet.

Laut der «Schweiz am Wochenende» verlangt das Erziehungsdepartement (DECS) von Regierungsrat Manuele Bertoli (SP), dass Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige entsprechende Tests durchführen.

Das DECS will die Ergebnisse der Kontrollen so schnell wie möglich präsentieren, schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf einen Vorstoss von Kantonsrat Tiziano Galeazzi (SVP). Wenn nötig, wird das DECS Massnahmen zur Verbesserung der Hymnensituation ergreifen.

Keine Ahnung von der Hymne trotz Pflicht

2013 beschloss das Tessiner Parlament ein Hymnen-Obligatorium an der Volksschule. Stossend ist für Tiziano Galeazzi, dass dennoch längst nicht alle Kinder die Nationalhymne beherrschen. Zu dieser Erkenntnis kam er mittels privater Umfrage via Facebook und einer Strassenumfrage. In einem Vorstoss listete er eine ganze Reihe von säumigen Schulen in diversen Gemeinden auf. Galeazzi gewann den «befremdlichen Eindruck», dass die Lehrer keine klaren Anweisungen zum Schweizerpsalm erhielten.

Auch im Kanton Genf besteht das Hymnenobligatorium, jedoch ohne Inspektionen. Der Grosse Rat im Kanton Aargau stimmte 2008 einer Hymnenpflicht zu. Die Regierung setzte den Auftrag jedoch nicht um. Das Walliser und das Neuenburger Kantonsparlament nahmen einen Vorstoss an, der die Lehrer an der Primarschule zum Unterrichten der Hymne ermuntert. In den Kantonen Solothurn und Zürich scheiterten hingegen ähnliche Vorstösse.

