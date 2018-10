Thomas N. soll lebenslang verwahrt werden

Die Verhandlungen zum Vierfachmord in Rupperswil sollen am 13. Dezember vor dem Obergericht fortgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft beantragt erneut, Thomas N. lebenslänglich zu verwahren. Zudem sollen ihm berufliche und ausserberufliche Tätigkeiten mit Minderjährigen verboten und die vom Bezirksgericht Lenzburg angeordnete vollzugsbegleitende ambulante Massnahme aufgehoben werden.

Thomas N. ist geständig, am 21. Dezember 2015 in Rupperswil Carla S., deren beiden 13- und 19-jährigen Söhne sowie die Freundin des ältesten Sohnes mit einem Messer getötet zu haben. Am jüngsten Sohn hatte er sich zuvor sexuell vergangen.

Im März wurde ordentliche Verwahrung verhängt

Im März hatte das Bezirksgericht Lenzburg den 34-jährigen Angeklagten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem verhängte das Gericht eine ordentliche Verwahrung. Im Gegensatz zur lebenslangen Verwahrung muss diese jährlich überprüft werden, doch auch eine ordentliche Verwahrung kann bis zum Tod des Verwahrten dauern.

Für die von der Anklage geforderte lebenslängliche Verwahrung fehle eine wichtige Voraussetzung, hiess es bei der Urteilsbegründung. Der Beschuldigte sei nicht, wie vom Gesetz verlangt, von zwei unabhängigen Gutachtern als dauerhaft untherapierbar bezeichnet worden.

Auch Thomas N. wehrt sich daraufhin in Berufung. Er forderte, die angeordnete ordentliche Verwahrung sei ersatzlos aufzuheben.



(rab)