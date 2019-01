So anders hatte er sich seinen Tag vorgestellt: Thomas Frei (41) gewann den Wettbewerb des Skigebiets Fideriser Heuberge und durfte seit gestern um 16 Uhr für 24 Stunden das ganze Skigebiet in Beschlag nehmen – Übernachtung für 222 Personen inklusive.

Die Aktion startete erfolgreich mit Apéro und Nacht-Skifahren. Doch nun ist das ganze Skigebiet von der Aussenwelt abgeschnitten, wie unsere Redaktoren vor Ort, Nikolai Thelitz und Jan Kellenberger, berichten. «Ein Wintersturm und eine Lawine haben Bäume umgeknickt, die Strasse ins Tal ist versperrt», so Thelitz. Der Förster komme wegen der Schneemassen und des vielen Neuschnees nicht zu den umgeknickten Bäumen durch.

Thomas gewinnt Skigebiet – und wird eingeschneit

Nächster Sturm naht



Eine Abreise sei frühestens am Dienstag möglich, habe Henrik Vetsch von der Geschäftsleitung der Fideriser Heuberge den Gästen mitgeteilt. Bereits um 13 Uhr droht der nächste Wintersturm. Dann muss auch der Skilift wieder abgestellt werden, der am Vormittag für etwa zwei Stunden in Betrieb genommen wird.

Für viele Gäste heisst dies, dass sie am Dienstag nicht zur Arbeit erscheinen können. Viele telefonierten nach der Ankündigung aufgeregt mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen. Der Gewinner Thomas Frei lässt sich seine gute Laune aber nicht verderben: «Wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation», sagt er zu 20 Minuten.



