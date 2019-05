Ticketkauf über SBB-App zurzeit nicht möglich

Zurzeit ist es nicht möglich, über die App der SBB ein Ticket zu erwerben. Es erscheint die Fehlermeldung: «Hoppla! Verbindungsangebote fehlgeschlagen. Für die gewählte Verbindung können wir kein passendes Angebot liefern. Bitte wählen Sie eine andere Verbindung oder kaufen Sie das Billet vor Ort.»

SBB-Sprecher Reto Schärli sagt, seit 8 Uhr morgens verzeichne die SBB eine technische Störung in der App. Die führe dazu, dass der Ticketkauf nicht funktioniere. «Unsere Fachleute arbeiten an der Behebung des Problems», so Schärli. Betroffenen rät die Bahn, Tickets am Automaten oder Schalter zu beziehen.

(fss)