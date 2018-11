«Ticket-Anbieter müssten prozessieren»

Herr Steiger, das Ticketportal Viagogo verkauft Tickets zu massiv überhöhten Preisen. Ist das legal?

Ja. Das Prinzip von Zweithändlern ist immer dasselbe. Ein erster Anbieter verkauft etwas, worauf der Zweithändler ein Angebot zu einem mehr oder weniger hohen Preis wie denjenigen des Ersthändlers macht. In der Wirtschaft ist der Weiterverkauf von Dienstleistungen und Produkten alltäglich. So kann ein Weiterverkauf zum Beispiel auch positiv sein und zu besseren Angeboten führen.

Martin Steiger ist IT-Rechtsanwalt. (Bild: Privat) Martin Steiger ist IT-Rechtsanwalt. (Bild: Privat)

Ein Leser kaufte kürzlich auf Viagogo für ein Rammstein-Konzert sechs Tickets für total 1200 Franken. In der Tat hatte Viagogo ihm aber fast 5000 Franken von der Kreditkarte abgezogen, wie der Leser in der darauffolgenden Kaufbestätigung erfuhr. Ist der Kunde in solchen Fällen einfach selber schuld?

Nein. In diesem Fall kann unlauterer Wettbewerb vorliegen. Der Anbieter muss dem Kunden den effektiven Preis im Prozess von der Bestellung bis zum Verkauf transparent machen.

Was würden Sie dem Kunden raten?

An seiner Stelle würde ich einen Strafantrag wegen unlauteren Wettbewerbs stellen. Aber auch die Tickethändler könnten ihre Kunden besser schützen.

Wie?

Starticket oder Ticketcorner untersagen den gewerblichen Wiederverkauf in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwar. Damit solche Verbote auch nützen, müssten die Anbieter Musterverfahren gegen die Zweithändler anstrengen, sobald ihnen Informationen zum Beispiel wegen unlauteren Wettbewerbs vorliegen.

Wäre ein Verbot solcher Geschäfte nicht am einfachsten?

Ein Verbot wäre übertrieben. Die Konsumenten darf man nicht unterschätzen und für dumm halten. Sie können sich dank dem Internet sehr einfach über Preise informieren und Vergleiche anstellen. Auch kann der Konsument von seinem Klagerecht Gebrauch machen. Man darf ausserdem nicht vergessen, dass manche Konsumenten bereit sind, für ein Ticket überrissene Preise zu bezahlen. Will jemand ein Ticket unbedingt, ist es unsinnig, die Person davon abzuhalten.

Wie könnte man den Graumarkt weniger attraktiv machen?

Am einfachsten gelöst wäre das Problem, wenn die Anbieter ihr Ticketangebot vergrössern würden. Die Anbieter sind aber selbst gefangen. Je mehr Tickets sie anbieten können, desto weniger können sie pro Stück verlangen. Konzerte würden für sie zu wenig rentieren. Personalisierte Tickets hingegen wären eine realistische Möglichkeit, um den Graumarkt zu unterbinden.