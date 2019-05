Tief Yukon bringt stürmischen Wind

Das sonnige Wetter kann sich auch auf die Eisheiligen nicht durchsetzen. Am Donnerstag sorgt starker Wind für ungemütliches Wetter. Im Flachland sind Windspitzen bis 80 km/h möglich, in den Bergen können sie knapp über 100 km/h erreichen, erklärt Roger Perret von Meteonews.

Auch einzelne Schauer sind im Norden tagsüber möglich. Und fürs Wochenende gibt es ebenfalls keine guten Nachrichten: Am Samstag, dem ersten Tag der Eisheiligen, dürfte es laut Perret etwa ähnlich windig werden wie bereits am Donnerstag. Zudem sinken die Temperaturen erneut, die Schneefallgrenze fällt am Wochenende wohl wieder unter 1000 Meter. Immerhin: Das Flachland wird vom Schnee verschont bleiben.

In den kommenden Tagen liegen die Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad. So bleibt es bis Mitte nächste Woche. Zu Beginn ist ausserdem wieder Bodenfrost möglich. Und auch danach zeichnet sich noch kein sommerliches Wetter ab. «Es will einfach nicht», sagt Perret.

(vro)