Wer keine Chemo will, soll weniger Prämien bezahlen

Die Krankenkassenprämien werden immer häufiger zur Schuldenfalle: Über sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt mittlerweile in einem Haushalt, der mindestens einmal die Prämien nicht bezahlen konnte. Das geht aus Zahlen der Schuldenberatung Schweiz hervor. «Vor allem der Mittelstand leidet stark unter den hohen Krankenkassenprämien», schreibt die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann in einer Motion, in der sie eine «Krankenkasse light» fordert. Das berichtet die «Zentralschweiz am Sonntag».

Umfrage Würden Sie sich bei einer «Krankenkasse light» anmelden? Ja, ich geh sowieso nie zum Arzt.

Ja, aber nur, wenn die Prämien viel tiefer wären.

Nein - was ist, wenn ich wirklich mal ernsthaft verunfalle oder krank werde?

Nein, aber ich finde es gut, wenn man sich dafür entscheiden könnte.

Ich weiss nicht.

So wollen die Parteien den Krankenkassenprämien Herr werden:



CVP: Kostenbremse-Initiative

Die Initiative verlangt, dass Bundesrat, Parlament und Kantone eingreifen müssen, wenn die Gesundheitskosten im Vergleich zu der Lohnentwicklung zu stark steigen.



SP: Prämien-Entlastungs-Initiative

Diese Initiative verlangt, dass kein Haushalt in der Schweiz mehr als 10 Prozent seines verfügbaren Einkommens für Krankenkassenprämien ausgeben muss.

Diese Krankenkasse hätte einen stark eingeschränkten Leistungskatalog. Nur wer von vorneherein auf teure Eingriffe verzichtet, soll weniger Prämien bezahlen müssen. Kosten für Notfälle und lebensrettende Massnahmen sollen zwar abgedeckt sein., aber weder Chemotherapie bei einer Krebserkrankung noch eine allfällige Organtransplantation wären in der Grundversicherung abgedeckt.

«Viele Menschen wollen und brauchen keinen solch umfangreichen Leistungskatalog. Da sie nicht bei jeder Grippe zum Arzt rennen, sollen sie mit tieferen Prämien belohnt werden. Höchstens 100 Franken soll eine entsprechende Versicherung kosten», so Estermann zu 20 Minuten. «Um die heutigen Prämien bezahlen zu können, sparen viele beim Essen oder bei den Ferien – das kann doch nicht sein.»

Therapien nur für Reiche



Für die CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann öffnet der Vorschlag von Estermann der Zweiklassenmedizin Tür und Tor: «Der Solidaritätsgedanke wird ausgehöhlt. Therapien gibt es so nur noch für Reiche.» Dass gerade jüngeren Personen, die wenig zum Arzt gehen, billigere Prämien versprochen werden, sei fatal.

Glanzmann sagt: «Was, wenn diese Personen wirklich krank werden? Muss dann der Steuerzahler einspringen oder lassen die Krankenkassen diese Patienten einfach sterben?» Bei den Prämien dürfe nicht auf dem Buckel des Patienten gespart werden.

«Kategorische Ablehnung»



Kritik äussert auch der Gesundheitsökonom Heinz Locher. Der Vorschlag von Estermann sei «kategorisch abzulehnen». Die SVP habe bereits gefordert, Asylsuchende und Sans-Papiers in einer separaten Krankenkasse mit reduziertem Grundleistungskatalog zu versichern.

«Diese Art der Apartheidmedizin hat in der Schweiz nichts verloren», echauffiert sich Locher. Der SVP fehle der Mut, zu sagen, was sie wirklich wolle: «Nämlich die Abschaffung des Krankenkassenobligatoriums.»

(dk)