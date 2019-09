Tigermücke breitet sich in Schaffhausen aus

Im Kanton Schaffhausen sind erstmals Asiatische Tigermücken nachgewiesen worden. «Ein Fund aus der Bevölkerung sowie das vom Kanton durchgeführte Monitoring hat dies bestätigt», teilt das interkantonale Labor mit. Experten sind nicht überrascht, da das Insekt bereits in den Kantonen Zürich und Basel sowie im süddeutschen Raum nachgewiesen wurde.

Umfrage Macht Ihnen die Tigermücke Angst? Total, ich nutze jetzt noch mehr Anti-Mücken-Spray.

Nein, ich glaube nicht, dass sie sich hier durchsetzt.

Man wird das Problem schon lösen.

Asiatische Tigermücken bewegen sich nach dem Schlüpfen lediglich in einem Rayon von wenigen 100 Metern, heisst es in der Mitteilung. Gullis oder Fässer in der Umgebung des Fundorts wurden gegen Mückenlarven behandelt.



(Bild: Interkantonales Labor)



Keine Gefahr

Asiatische Tigermücken sind potenzielle Überträgerinnen von tropischen Viruserkrankungen wie Dengue- und Chikungunyafieber. «Weil die Tigermücke die Krankheitsviren nur übertragen kann, wenn sie zuvor einen infizierten Menschen gestochen hat, ist die Ansteckungsgefahr bei uns trotzdem praktisch Null», beruhigt das Labor.

In erster Linie ist die Mücke sehr lästig für die Bevölkerung, da sie auch am Tag sticht. Wird man gestochen, sind die Reaktionen darauf stärker als bei anderen Mückenarten. Am Stich könne man aber nicht erkennen, ob es sich um eine Asiatische Tigermücke handelt. «Jede Person reagiert darauf anders.»

Leute können sich vor Stichen schützen, indem sie lange Ärmel und lange Hosen anziehen. Auch Anti-Brumm sei ein Schutz gegen die Mückenstiche.

(woz)