«Folgt euren Kindern auf Social Media!»

In einem knappen Top posierte die 14-jährige Jenny Lehmann einmal auf Tiktok. Andere Male markierte sie Fotos von Jungs mit Herzchen. Lange waren das Video mit dem Top und die Herzchen nicht online. Ihre Mutter Corinne Lehmann pfiff ihre Tochter sofort zurück. «Das Top war zu freizügig und mit den Herzchen hätte sie schon bald den Ruf gehabt, immer wieder einen neuen Jungen am Start zu haben. Ich bat Jenny deshalb, diese Beiträge zu löschen», sagt Lehmann.

Umfrage Was halten Sie davon, wenn Eltern ihren Kindern auf Social Media folgen? Solange sie ihnen folgen, ohne sie zu kontrollieren, finde ich es in Ordnung.

Es ist wichtig, dass Eltern wissen, was ihre Kinder auf Social Media treiben.

Nein, Eltern sollten ihren Kindern nicht followen. Das sind zwei getrennte Welten.

Weiss nicht.

Für Lehmann, die selbst auf Tiktok sehr aktiv ist und dort knapp 300 000 Follower hat, ist es selbstverständlich, die Aktivitäten ihrer Tochter auf Social Media zu prüfen und nötigenfalls einzugreifen. «Alle Eltern sollten ihren Kindern auf Social Media folgen», fordert die 35-jährige Zürcherin. Was auf Social Media teilweise abgehe, sei schrecklich und gefährlich. «Es gibt Zehnjährige, die auf Snapchat Beleidigungen und Morddrohungen aussprechen. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ihre Eltern das wüssten.»

«Leute drohten meiner Tochter»

«Gottefroh» sei sie, allen Profilen ihrer Tochter zu folgen, so Lehmann. Dadurch habe sie frühzeitig die Polizei informieren und ein schlimmes Cybermobbing gegen sie stoppen können. Jenny habe einer Freundin in einem Konflikt einmal eine beleidigende Sprachnachricht geschickt. «Plötzlich kursierte diese Sprachnachricht auf Social Media. Einige Leute drohten Jenny, sie deswegen mit einem Messer zu erstechen.»

Auch Jenny hat nichts gegen die Einmischung ihrer Mutter. «Zuerst fand ich es peinlich, weil niemand von meinen Kollegen Eltern hat, die auf Social Media sind.» Danach habe sie es aber befürwortet. «So weiss meine Mutter, was ich mache, und kann mich auch schützen.»

Vater als Spion

Ähnlich geht Vater B. S.* vor. Er sagt, er habe auf Instagram, Facebook und Snapchat einen Fake-Account erstellt, um seiner Tochter (14) «nachzuspionieren». «Das Fake-Konto sieht aus wie jenes eines typischen Jugendlichen.» Mit dem Spionieren wolle er alle ihre Abonnenten und Aktivitäten überprüfen, um sie vor Gefahren zu schützen. «Ich hatte das Gefühl, dass sie keine Kontrolle über die sozialen Medien hat und sich die ganze Zeit mit fremden Leuten trifft», so der Vater.

Jugendarbeiter und Medienpädagoge Ivo Kuster bestätigt, dass viele Eltern ihren Kindern auf Social Media folgen. «Oft sind beide Eltern berufstätig. Aus Angst, dass ihnen ihr Kind deshalb leicht entgleiten könnte, kontrollieren sie seine Aktivitäten auf den Apps.» Andere befürchteten etwa, dass die Kinder zu Privates aus dem Haushalt veröffentlichten.

«Viele Eltern geraten zu schnell in Panik»

Solange Eltern dem Nachwuchs die Kontrolle transparent machen, sind Follower-Eltern laut Kuster in Ordnung. Folgten sie ihrem Kind heimlich, sei dies jedoch eine Verletzung der Privatsphäre. «Das ist etwa so hinterhältig, wie wenn sich Eltern an einer Klassenparty in einem Busch verstecken.» Grundsätzlich rate er von dem Einklinken in die Social-Media-Welt des Nachwuchses ab. «Viele Eltern geraten zu schnell in Panik, weil sie ihre Witze gar nicht schnallen oder ein harmloses Video falsch interpretieren.»

Zudem hinderten Eltern ihre Kinder am Ablösungsprozess, steckten sie ständig ihre Nase in deren Profile, hält Kuster fest. «Letztlich nutzen Jugendliche gern immer wieder neue Plattformen, wo Eltern nicht zugegen sind.» Auch L. H.* sagt, dass ihre Eltern sie auf den sozialen Medien «zum Glück» nicht kontrollieren. «Sie vertrauen mir und wissen, dass ich keinen Unsinn hochlade. Wäre meine Mutter jedoch auf Insta, Snap etc., wäre mir das eher unangenehm», so die 19-Jährige.

*Name der Redaktion bekannt.