Spur von Tinder-Betrüger führt in die Schweiz

Seine Masche war immer dieselbe: Shimon Hayut gab sich unter falschem Namen als Erbe eines milliardenschweren Diamantenimperiums aus und schlug Firmen angeblich lukrative Geschäfte vor. Dies schreibt der «Tages-Anzeiger».

Auf Tinder flirtete Hayut mit Frauen – chattete und telefonierte mit ihnen – und gab den charmanten Gentleman, bis er irgendwann Geld verlangte. Er schickte Liebesbekundungen – bis die Frauen ihm völlig vertrauten. Dann stellte er Forderungen: 10'000 Euro Vorauszahlung, um ein Millionengeschäft abzuschliessen. Oder unbeschränkten Zugriff auf die Kreditkarte.

600'000 Franken ergaunert

Doch Hayut flog auf. Zwei Opfer, Cecilie Fjellhoy aus Norwegen und Pernilla Sjoholm aus Schweden, haben ihn angezeigt. Insgesamt soll er umgerechnet über 600'000 Franken ergaunert haben. In Finnland wurde er 2016 wegen mehrfachen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und dann 2017 nach Israel ausgeliefert. Dort kam er gegen Kaution frei – und ist seither untergetaucht.

Wie Recherchen der Zeitung zeigen, suchte Hayut wohl auch in der Schweiz nach Opfern. So chattete er mit einer Frau, die sich in der Schweiz aufhielt.

Und auch weitere Spuren führen in die Schweiz: Gemäss Bericht hat Hayut über die Kreditkarten seiner Opfer Flüge mit der Zwischendestination Zürich gebucht. Auf einem Video, das er Sjoholm zuspielte, ist zudem zu sehen, wie er mit einem Auto mit Schweizer Kennzeichen, im Schnee stecken bleibt.

