Tinder-Schwindler wollte Schweizerinnen abzocken

Shimon Yehuda Hayut zeigt sich gerne am Steuer eines Porsches oder Maseratis, in der ersten Klasse im Flugzeug oder gar im eigenen Flieger. Für den Tindler-Schwindler, der unter falschem Namen und als angeblicher Erbe eines milliardenschweren Diamantenimperiums zahlreiche Frauen um über 600’000 Franken betrog, galt die Devise: Hauptsache mondän und luxuriös (20 Minuten berichtete). Mittlerweile wird in mehreren Ländern nach ihm gefahndet.



Auf der Datingplattform Tinder flirtete er unter dem Namen Michael Bilton mit den Frauen, wollte mit seinem angeblichen Reichtum beeindrucken – nur um sie einige Zeit später um Geld anzupumpen. Auch Jennifer* aus Dübendorf ZH geriet so in den Fokus des israelischen Playboys. Wie die anderen Frauen im Visier von Hayut ist sie jung, blond und bildhübsch. «Ich hatte mir Tinder aus Neugierde runtergeladen und wollte einfach wissen, was für ein Typ das ist», sagt sie zu 20 Minuten. Nach dem Match habe er sie gleich gefragt, ob sie sich nicht treffen wollten.

Tindler-Schwindler flirtete auch mit Schweizer Frauen

Ungutes Gefühl



Doch der Instinkt warnte die 25-Jährige. «Ich hatte schon von Anfang an ein ungutes Gefühl», sagt Jennifer. «Zuerst dachte ich, das ist einer, der dich nach Dubai einlädt und dann irgendwo an Menschenhändler verkauft.» Weil sie aber neugierig war, habe sie weiterhin mit ihm geschrieben, worauf er ihr mehrere Fotos und Videos von sich zukommen liess.

«Ich liess mich jedoch nicht blenden, sondern wollte wissen, wie sein Nachname lautet und wieso er als schwerreicher Milliardenerbe kein eigenes Privatflugzeug besitzt, sondern dieses immer chartern muss.» Daraufhin habe er beleidigt reagiert und bald den Kontakt abgebrochen. «Zum Glück», sagt Jennifer. Sie hätte sich jedoch sowieso nicht auf ihn eingelassen. «Und Geld geschickt hätte ich ihm noch viel weniger.»

Tochter in Schweden



Auch Tamara* aus Luzern passte ins Beuteschema Hayuts. Die 30-jährige, blonde Frau lernte den Betrüger unter dem Namen Michael auf Tinder kennen. «Im September 2018 trafen wir uns das erste Mal im Hotel Savoy und gingen essen», so Tamara. Insgesamt habe er sie vier Mal ausgeführt, das letzte Mal Anfangs Februar im Flughafenrestaurant Raddison Blu am Flughafen Zürich.

Geld habe für ihn anscheinend keine Rolle gespielt. «Wir bestellten immer die teuersten Flaschen Wen und er hat mich immer eingeladen.» Nichts hätte darauf hingewiesen, dass er ein Trickbetrüger sei. Zudem sei die Beziehung rein platonisch gewesen. «Michael trat mir gegenüber als gläubiger Jude auf, der jeden Schabbat begeht und ausserhalb der Ehe keinen Sex hat», sagt Tamara.

Dazu habe gepasst, dass er ihr von seiner rund fünfjährigen Tochter erzählt hatte, die in Schweden lebte. «Er zeigte mir sogar Bilder und Videos von ihr.» Sie zeigt sich geschockt: «Ich hätte niemals gedacht, dass er mich die ganze Zeit angelogen hat.»

*Name der Redaktion bekannt