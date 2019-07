Andrina darf wegen Auto-Korrektur nicht mitfliegen

Die Buchung ihrer Ferien brachte einer Familie aus St. Gallen einiges an Ärger ein. So buchten sie für diesen Sommer eine Reise nach Lloret de Mar über die Webseite des Reiseveranstalters TUI, wie die SRF-Sendung «Espresso»berichtet. Dabei schlich sich bei der Buchung der Flugtickets aber ein Fehler ein. Die Autokorrektur änderte den Namen der Tochter, Andrina, nämlich unbemerkt in Adrian um.

Umfrage Stand bei dir auch schon der falsche Name auf dem Ticket? Ja, und ich musste ein neues kaufen.

Ja, das Problem konnte aber kostenlos gelöst werden.

Nein, das ist mir noch nie passiert.

Der Fehler blieb einige Zeit lang unbemerkt. Erst Wochen nach der Buchung entdeckte die Familie den falschen Namen auf der Buchungsbestätigung. Sofort meldeten sie sich bei TUI, dort hiess es aber, dass nichts zu machen sei. Die Tochter brauche ein neues Flugticket, das 416 Franken kosten würde.

Änderung kann nicht vorgenommen werden

Dies konnte die Familie nicht glauben. Für ihre Verhältnisse sei das viel Geld, sagt die Mutter zu SRF. Aber auch die Swiss bestätigt ihnen, dass ein solcher Fehler nicht einfach zu beheben sei. Änderungen im Namen auf einem Flugticket könnten nur vorgenommen werden, wenn nicht mehr als zwei Buchstaben verändert werden.

Im Fall von Andrina fehle im Vergleich zu Adrian ein «n» und auch die Reihenfolge mehrerer Buchstaben sei falsch. Insgesamt komme man somit auf mehr als zwei Änderungen. Diese Regel werde so strikt durchgesetzt, da man verhindern wolle, dass Tickets nach dem Kauf teurer weiterverkauft werden. Dass Adrian und Andrina dasselbe Geburtsdatum und denselben Nachnamen haben, helfe dabei auch nicht.

Ende gut, alles gut

Für die Familie aus St. Gallen nahm die Geschichte aber dennoch ein gutes Ende. Die Swiss zeigte sich kulant und erstattete den Preis des bereits gekauften Tickets zurück. So konnte ein neues Ticket auf den richtigen Namen ausgestellt werden.

Für die Zukunft empfiehlt die Swiss, die Daten direkt vor der Buchung nochmals zu kontrollieren. Falls sich dennoch ein Fehler einschleicht, ist es möglich, ein Ticket innert 24 Stunden kostenlos zu stornieren.

Ist Ihnen schon Ähnliches wie Andrina widerfahren? Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung im Formular unten oder via Whatsapp (076 420 20 20)!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(doz)